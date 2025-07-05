朴敘俊打贏「肖像權官司」卻遭惡評狂洗！公司硬起來喊告：不和解

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星朴敘俊先前針對京畿道驪州某餐廳老闆，提起的肖像權損害賠償訴訟，最終獲判賠500萬韓元（約10.6萬台幣），雖然打贏了官司，社群與部分網路論壇上仍湧入大量謾罵留言。

事件起因於，朴敘俊主演的《金秘書為何那樣》中，有一幕他在某餐廳享用醬蟹的場景，後來該餐廳老闆A，擅自將這幕戲劇畫面製成大型布條，用於自家宣傳，還加上了「朴敘俊也讚不絕口的美食店」等用語，造成外界誤認該店為朴敘俊私下喜愛的餐廳。

▲朴敘俊打贏了肖像權官司，卻遭惡意留言灌爆。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴敘俊經紀公司對此表示，早從2019年起，便多次要求老闆撤下廣告，然而對方不是撤了又掛，就是根本不回應，因此不得不提起法律訴訟。外界一度傳出朴敘俊索賠60億韓元（約台幣1.2億），但實際上這只是根據肖像權價值預估的「潛在損失金額」，公司真正向法院請求的賠償金僅為6000萬韓元（約127萬台幣）。

法院最終考量老闆小本經營，雖然確實侵害了朴敘俊肖像權，但判賠金額僅為500萬韓元，同時也未認可朴敘俊方提出的「禁止再使用肖像的禁令」，理由是廣告物已事先移除。令人遺憾的是，儘管朴敘俊已忍受6年之久的肖像權侵害，卻未能得到體諒，反而有部分網友倒打一耙，湧入謾罵與嘲諷，無疑是二次傷害。

▲朴敘俊公司發聲明提告惡評。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

對此，經紀公司嚴正表態：「我們確認目前仍有針對該案判決進行惡意嘲諷與誹謗的行為。未來對於侵犯所屬藝人肖像權與人格權的行為，將不會寬待，也不會和解，將依法嚴正應對。」