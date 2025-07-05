陸擊劍金牌國手轉戰當網紅！火辣泳衣「挖出側U大洞」被讚：極品

記者劉宛欣／綜合報導

前中國擊劍國手秦雪近來在微博分享火辣泳裝照，憑藉高顏值與緊實好身材，再度掀起網友熱烈討論。現年30歲的她，曾在亞洲擊劍錦標賽中為中國隊拿下女子重劍團體金牌，退役後更搖身一變成為大學體育老師與人氣網紅，兼顧教職與單親媽媽身份，活躍於微博等平台，吸引大量粉絲關注。

▲秦雪是前國手，近年來轉戰網紅圈，靠著好身材圈了不少粉絲。（圖／翻攝自鱈兒不吃大米微博）

秦雪於2008年加入山東省擊劍隊，運動員時期表現亮眼，累積多面國際賽事獎牌。退役後轉戰自媒體，創立「鱈兒不吃大米」帳號，時常分享日常生活、育兒點滴與運動心得。近日她曬出一系列泳裝美照，一身白色不對稱連身泳衣，側腰大面積鏤空設計完美勾勒出她纖細腰身與修長美腿，單肩剪裁搭配背部交叉開口設計，性感之餘更凸顯個性，背後刺青更添幾分帥氣與魅力。

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▲秦雪火辣泳裝照。（圖／翻攝自鱈兒不吃大米微博）

網友紛紛讚嘆「大愛極品好身材」、「這個泳衣太好看了吧」、「無敵辣」、「這身材，羨慕了」。秦雪過去曾因為身為退役國手，卻經常公開分享展現身材的穿搭與照片而遭批評，當時她坦然表示：「我不是為了紅，是為了多賺點錢養女兒。」用實際行動證明，即便身為單親媽媽，也能活出自我。