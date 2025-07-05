DJ妖嬌才爆走光露點！　台上再洩底褲「邪惡領域看光光」

▲DJ妖嬌火辣登台。（圖／高雄啤酒節提供）



記者翁子涵／台北報導

DJ妖嬌連續17年到高雄啤酒音樂節演出，她今（5日）再度勁裝登場，身穿中空爆乳小背心登場，雙球呼之欲出，讓台下粉絲看得噴鼻血，而昨受訪時她大方坦言胸部是花20萬做的，也因為服裝尺度大，有次尾牙演出左胸不慎掉出，不僅走光還露點，妖嬌今笑說新聞出來後，親友都來問：「有影片嗎？」讓她直呼相當傻眼，就連老公也只關心她的照片拍的好不好看。

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▲▼DJ妖嬌防護措施做好做滿。（圖／高雄啤酒節提供）



而今她再度火辣登場，被問會否怕走光？妖嬌自信直呼：「有貼好胸貼啦，還是怕會走光，所以有乖乖做足安全措施。」她和圈外老公結婚超過8年，小倆口感情穩定，順利度過七年之癢危機，她說：「我們有討論過，覺得這段婚姻要好好經營。」不過她不諱言自己很愛吃醋，時不時就會傳訊息關心對方，偶爾還會突擊要求視訊查勤，可說是相當緊迫盯人。

DJ妖嬌也坦言自己常收到飯局邀約訊息，至少開價50萬台幣起跳，要求包養她，或是當對方的女人、女友，不過婚姻穩定、育有1子的她，不可能答應，「我會故意回說要百萬才接受，結果對方就再也沒有音訊。」

