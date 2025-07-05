明日花綺羅公司硬起來喊告！不滿被傳「賣淫」發聲明：形象受損

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅近日因捲入與南韓男團THE BOYZ成員周鶴年性交易疑雲，引發外界高度關注。事件起源於5月底，兩人被指在東京密會並進行性交易，事後雙方均已否認指控，周鶴年仍遭經紀公司解約並被踢出團體，他為此喊冤並揚言討回公道。明日花綺羅方面，4日透過事務所發表聲明，強調報導內容不實，嚴重損害她形象，已向律師尋求法律意見，保留追究責任的權利。

▲明日花綺羅捲入與韓星周鶴年的性交易疑雲。（圖／翻攝自明日花綺羅X）

明日花綺羅的公司聲明中指出，所有關於提及「賣淫行為」的報導皆屬不實，表示：「本公司已進行確認，並未發現任何相關事實，可明確聲明此為完全捏造、毫無根據的不實資訊。」接著控訴相關消息嚴重損害了藝人本人及關係人的名譽與信譽，「目前本公司正透過律師，積極研擬針對名譽毀損等進行法律途徑的因應」，最後承諾未來也會全力維護藝人權益。

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▲明日花綺羅事務所發出正式聲明。（圖／翻攝自明日花綺羅X）

另一方面，明日花綺羅先期就曾澄清，事發當晚是與兩年未見的男性友人聚會，並不知有韓國人出席，也不認識現場其他女性，還提到當日首次見到周鶴年，對方聲稱是她的粉絲，但雙方並未發生任何性關係，至於被拍到的親密照，她解釋自己沒主動接觸周鶴年，她讚賞周鶴年「很帥」，但兩人並無進一步接觸。