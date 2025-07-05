Volvo總裁林裕凱有明星臉！温昇豪羞認「他比較帥」曝2人早就認識

記者黃庠棻／台北報導

戲劇男神温昇豪出道超過20年，演出過多部經典台劇《犀利人妻》、《茶金》、《最佳利益》等，還曾以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎最佳男配角，今（5）日他到南港展覽館出席重機博覽會，透露自己私底下擁有5台重型機車，最愛日系品牌Honda，強調「妥善率高，好維修，不容易有毛病」。

▲温昇豪出席重機品牌活動。（圖／Honda Taiwan 提供）

温昇豪近日被網友發現與Volvo總裁林裕凱撞臉，今（5）日被問到這題，他笑說自己有看到新聞，但謙虛誇對方「比較斯文、比較帥、又有才華，讀財經、 財務的，市場分析很厲害。」不過，兩人其實2年前就認識，此前還有合作過廣告，他打趣「應該早一點認識他，買車比較便宜。」

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▲Volvo新任代理總裁林裕凱被說撞臉温昇豪。（圖／翻攝自Volvo）

不僅如此，温昇豪在籌資9000萬拍攝的戲劇《整形過後》，先前一度因資金不足停拍、又發生換女主角風波，現在終於拍攝完畢到後製階段，他開心表示「最快年底上映，最遲農曆年前。」

▲温昇豪出席重機品牌活動。（圖／Honda Taiwan 提供）

對此，温昇豪自豪說現在有很多平台都搶著要播映《整形過後》，不過還在談，尚未底定，他有感台灣製作戲劇狀況不好「現在台灣有將近40部戲賣不出去。」他不求回收，且已經有心理準備這部戲一定虧，「股東也不計較，不求回收，不要血本無歸。聲量要做出來，把市場打開，讓觀眾有不一樣的觀影經驗。 」