港星翁虹難得現身　仙氣女兒曝談戀愛條件　分居老公「一年只見一次」

記者葉文正／台北報導

知名港星翁虹過去演出《滿清十大酷刑》與《與龍共舞》等膾炙人口電影，近年多住在上海，今天她出席2025愛傳承關懷演唱會時，透露跟老公劉冠廷一年只見一次面，一次大約一個月，「但至少兩周都在翻牌子」（寵幸），也提到仙氣女兒小水晶已經高中，約定好要大學才能交男友。

▲翁虹出席2025愛傳承關懷演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

翁虹表示，特別撥空參加演唱會，回台灣就先問台灣優質生命協會，有沒有什麼事情安排，我就說我要參加公益活動，現場還講台語，我是台灣媳婦，不過她跟王彩樺對戲，王彩樺誇張的演技她並沒有嚇到，「我一直知道王彩樺實力在線，雖然她台語我聽不太懂，因講太快了。」

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▲翁虹(中)與好友李明依(左)，張瓊姿。（圖／記者林敬旻攝）

而她翁虹近來在小紅書多半是分享養生影片，她也說：「因為年紀到了，該養生了，也跟朋友們一起分享養生的議題。」

▲翁虹與老公劉冠廷聚少離多。（圖／翻攝小紅書）

翁虹說女兒去美國唸書，最近放暑假剛回來，平常都是爸爸在那邊陪她，還稱讚老公：「他是24孝的老爸，一切女兒優先，所以在美國陪讀，我只做好後勤補給就好。」

▲翁虹女兒小水晶被評最美星二代。（圖／翻攝小紅書）

但是他女兒小水晶（劉蒔）曾被票選是最美星二代，翁虹也笑說：「不敢說是最美星二代，她剛好幸運被票選，她會好奇這一行，但她應該沒辦法進來啦，她都是很規律生活，比較沒有辦法，都是爸爸調的好，這一行又要帶妝那麼久，她真的無法。」至於女兒未來的目標，翁虹則說他想讀的每次都不一樣，目前也還不能確定。

而翁虹之前曾宣布，跟老公遠距分居，今天她也笑說：「就是小別勝新婚，距離就會產生美感，我們一年見一次，就像牛郎織女，他跟女兒在美國，我在這邊 感謝視頻FaceTime這些工具，我們就可以常常聊天關心彼此。只要兩人三觀合，在一個陣線節奏上都很棒，我們也各自享受自己的時間，每年耶誕相聚至少一個月，皇上就會翻牌子兩周啦，但我優先啦！我皇后欸。」

至於女兒小水晶的課業跟戀愛進度，翁虹也笑說：「我不敢隨便打給女兒，她在準備申請學校，至於談戀愛，我有跟女兒說，大學之後才可以有這個權利，拿許可證談戀愛，如果偷跑，是要家法伺候，畢竟初戀是很重要的。