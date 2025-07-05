日星廣告數排行出爐「21歲學霸女星奪冠」！　永野芽郁跌出榜外

記者黃皓瑋／綜合報導

今年（2025）上半年日本國內明星的電視廣告排行日前出爐，童星出身、目前就讀於日本名校慶應大學的女星蘆田愛菜，擊敗了女星川口春奈、旅美球星大谷翔平等人奪下冠軍，引發關注。另一方面，去年擠進前10名的女星永野芽郁，則受到不倫戀疑雲的影響而跌出榜外。

▲蘆田愛菜獲得多家企業青睞成為代言人。（圖／翻攝自日網、X／mezamashimedia）



日本媒體觀測公司「Nihon Monitor」日前公開2025上半年，日本明星在本國的電視廣告排行，其中為19間企業代言的蘆田愛菜獲得冠軍，去年的全年度冠軍川口春奈，則以18間企業的代言位居第2。至於第3名，則是由大谷翔平，女星今田美櫻、男星賀來賢人以15間並列。

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曾在去年獲得全年度第10名的永野芽郁，今年5月起接連遭爆料與男星田中圭不倫戀，雖然雙方都持續否認相關指控，仍對形象造成不小的打擊，在此前手握11支廣告的永野芽郁，近期遭多個品牌宣佈終止合作，無緣進入榜單。

▲永野芽郁受不倫戀疑雲影響跌出榜外。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official）



現年21歲的蘆田愛菜年僅4歲就出道，曾演出《告白》、《新·第六感生死戀》、《環太平洋》等多部影視作品，以精湛演技獲得「天才童星」的稱號。雖然她從小就忙於演藝工作，學業成績仍然相當優異，在2023年進入應慶義塾大學政治系就讀，出色表現讓許多網友相當驚豔。