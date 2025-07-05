渣男金句網炸開！20年隊友申智結婚「未婚夫隱瞞離婚有娃」　金鍾旼罕見變臉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓叱吒歌壇的男女混音團體高耀太於1998年出道，歌曲〈火花〉紅遍亞洲，3位成員金鍾旼、申智及白佳至今感情深厚，唯一一位女生成員申智近來宣布即將結婚，對象是小7歲歌手MoonOne（文元，문원），但男方在兩人交往初期隱瞞離婚事實，甚至與前妻育有一女，引起韓網軒然大波。就連高耀太2位成員都罕見變臉，白佳更疑似當場氣到離席。

▲白佳、金鍾旼得知申智結婚對象離過婚還有小孩，兩人都傻眼。（圖／翻攝自YouTube）



申智近來在YouTube頻道公開未婚夫文元與成員吃飯聚餐的過程，她特別安排男友與金鍾旼、白佳見面，直到飯局尾聲，文元才把態度轉為嚴肅表示：「有一件事我想要親口告訴你們。」不希望透過第三方消息得知此事，白佳開玩笑表示：「不要嚇我，我上了年紀經不起嚇。」

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▲金鍾旼表情嚴肅表示「這不能隱瞞」。（圖／翻攝自YouTube）



沒想到，文元當天才告知：「其實我曾經有一段婚姻，然後還有一個可愛的女兒，雖然女兒現在是前妻在養，但我們雙方有溝通並一起付出心思在孩子身上。」金鍾旼、白佳當場傻眼，白佳直接離開座位表示「我去趟廁所」，金鍾旼則努力緩和氣氛，但文元又語出驚人說：「起初她（申智）不知道，是後來覺得我們的關係變深了，所以我認為要誠實說出來。」金鍾旼的表情才逐漸變嚴肅：「當然要講，不能隱藏！」申智在過程中還幫文元講話表示「因此看到他的責任感」。

▲▼白佳疑似氣到離席，申智問「白佳生氣了嗎」，金鍾旼笑著幫緩頰。（圖／翻攝自YouTube）



這段期間，白佳遲遲沒有回到座位上，申智還提問：「白佳生氣了嗎？」金鍾旼緩頰「沒有吧，應該是真的想上廁所。」她則質疑：「應該是吧？但是非要在這個時間點上？」最後白佳再度回到位置上，才開口表示「我剛剛去廁所思考了一下，你們兩個如果真的相愛，我好像就沒必要太在意。」

然而這段影片引起韓網軒然大波，尤其是文元在訪談間還強調「一開始不知道申智這麼有名」，引起網友質疑「怎麼可能，韓國不可能沒有人不認識高耀太，根本騙婚」、「無法接受隱瞞離婚跟有小孩的事實」、「感覺高耀太另外兩位成員都變臉了」、「第一次看到金鍾旼笑不出來」。

▲申智替未婚夫緩頰，但韓網風向沒好轉。（圖／翻攝自申智IG）



不僅如此，文元近日還被爆出前段婚姻出軌、霸凌後輩等醜聞，對此，申智出面替未婚夫說話：「霸凌後輩等謠言不是事實，他與前妻確實是婚前懷孕，但他沒有出軌。」申智結婚計畫不變，預計在2026年與文元結婚，但粉絲相當擔心。