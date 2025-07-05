不只Lily！大咖星二代「13歲一幅畫賣出586萬」　最小7歲就成交

記者田暐瑋／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）17歲愛女Lily（許韶恩）近日首次舉辦個人藝術展《Prey of Prey》，展出25件作品，價格區間從1萬元至10萬元不等。據工作人員透露，展覽一開幕即售出大部分作品，預估總收入可達百萬台幣。這次展覽不僅展現了新生代藝術家的創作實力，更引來眾多名人到場支持，顯示星二代在藝術領域的發展備受矚目。

▲Lily辦畫展，也不乏有其他星二代都有類似經驗。（圖／翻攝自微博）



在華人演藝圈中，多位星二代展現出驚人的藝術天賦，其中最受矚目的莫過於中國導演王岳倫與主持人李湘的女兒王詩齡，這位從《爸爸去哪兒》節目竄紅的星二代，得益於父親和爺爺的藝術背景，自幼便在國際間獲獎無數。王詩齡9歲時的作品《孔雀》曾以人民幣10萬元（約新台幣40萬元）售出，而她13歲創作的《桃子》更創下人民幣145萬元（約新台幣586萬元）的驚人價格。

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▲Lily和小S母女情深。（圖／翻攝自微博）



另一位備受關注的星二代藝術家是天后王菲與謝霆鋒的愛女李嫣，李嫣從小展現出對繪畫的濃厚興趣，其7歲時創作的作品《熊貓與竹》在她13歲那年以港幣100萬元（約新台幣368萬元）成交。值得一提的是，這次拍賣具有特殊意義，因為當時正值2013年四川蘆山地震，李嫣將拍賣所得全數捐給受災戶，展現了年輕藝術家的社會責任感。