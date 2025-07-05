I'm donut？排8hrs買不到！網求排隊「一組在台一組飛日」釣出Joeman了

記者潘慧中／綜合報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」4日正式開幕，首日吸引上百人排隊搶購，卻也因為代排、解壓縮等亂象引發爭議。所以，有網友突發奇想提出是否有YouTuber願意派兩組人馬，分別在台日兩地排隊，再看最快買到的人是誰。對此，一直被tag的Joeman終於回應了！

▲Joeman回應網友提出的企劃。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）



有網友在Threads表示，很想看到有YouTuber派兩組人馬去買「I'm donut?」的甜甜圈，一組在台北排隊，另一組則從搭機時間算起，看是否會比在台北的人先買到，原因是台北開賣首日，有人排了超過8小時仍然沒買到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有民眾抱怨排8小時卻沒買到。（圖／記者黃士原攝）



對此，有在拍攝美食影片的百萬YouTuber Joeman 5日凌晨2點多就被釣出來回應了，「也太多人tag我⋯好啦如果明天沒世界末日我就出發！」頓時掀起大批粉絲的高度期待！

▲Joeman也常拍攝美食影片。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



事實上面對爭議，「I'm donut?」業者4日晚間緊急調整購買規則，每人限購量從30顆調至15顆，並從上午9點就開始發放230張號碼牌，其餘者為候補。