許明杰3年前「遭爆醉罵芭樂嬤」不忍了！親還原真相後續：人生最後悔

記者黃皓瑋／綜合報導

團體SpeXial出身的藝人許明杰，2022年時因酒後與西門町兜售芭樂的阿嬤發生爭執，鬧到雙方當街下跪、驚動警方，而一度成為輿論焦點，他也遭質疑「欺負老人」，事後他則道歉並暫停演藝活動。近期這起事件再度被翻出，他也親自發文還原當年真相及後續情形，直呼人生最後悔的「就是為了芭樂的事情道歉」。

▲許明杰還原3年前「芭樂阿嬤」事件的內幕。（圖／翻攝自Facebook／許明杰 Brent）



許明杰今（5日）在Threads發文，表示看到有YouTuber提及了「芭樂阿嬤」事件，他除了向對方表達感謝，也直言自己「不想忍了」。回憶起事件的經過，他表示自己起初只是拒絕了阿嬤的推銷，卻遭對方情勒：「你賺這麼多錢阿嬤的芭樂也不買，你怎麼那麼沒有良心？」他坦言自己在團體最紅的時候，月收入仍不到2萬，因而與對方爭執起誰賺得多：「她下跪了我不能不去觸碰她，但又不想落入圈套，於是我也下跪。」

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▲許明杰坦言被誤會「逼阿嬤下跪」讓他相當委屈。（圖／翻攝自Facebook／許明杰 Brent）



許明杰表示，自己隨後又被到場的警察誤會，質疑他「逼阿嬤下跪」，讓他內心感到更加委屈：「我根本就沒有！」不過他也坦言自己有做錯的地方：「不管再怎麼委屈，回到家我都不應該開直播發飆。」

許明杰直言在事件曝光後，因為路人不完整的錄像與新聞的渲染，讓他與他的家人遭受大批網友留言辱罵。最終他則在經紀人的建議下道歉：「他只說了一句話：『你是想對得起自己，還是想對得起大眾』而我選擇了大眾。」

▲許明杰透露事件的後續情形。（圖／中天綜合台提供）



至於事件的後續情形，許明杰表示，他看到阿嬤接受記者訪問，稱他「之前就會來罵我（阿嬤）了」，讓此前不曾與阿嬤互動過的他相當不解，因而再度前往西門町與阿嬤見面：「我一過去就和他道歉，而他根本沒認出我是誰，沒認出我是她在新聞裡講的，那個動不動就來找她麻煩的人。」他也透露自己當天花了7500元買下所有的芭樂，並在挑出已經爛掉的芭樂以後，與朋友把其他仍完好的分送給台北車站的街友們。

時隔3年再度發文提起當時的事件，許明杰坦言自己不為別的，「只是想為了那時候的自己做點什麼」。他也直言自己依然是「做錯的人」，不應該與阿嬤發生爭執，也不該因為委屈而開直播發飆，「但我從來不是那種會去恃強凌弱，沒事惹事的人」。