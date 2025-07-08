7月8日星座運勢／射手桃花爆雷要當心！ 處女財運之神降臨
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：多方結合經營
感情：避開惡言相向
財運：重視財務規劃
幸運色：葡萄紫
貴人：射手
小人：水瓶
工作：逆境更要成長
感情：領悟對方想法
財運：金錢運用得當
幸運色：碧綠色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：持續運行進度
感情：留意對方情緒
財運：深入財金知識
幸運色：深藍色
貴人：雙子
小人：摩羯
【土象星座】
工作：做滿萬全應變
感情：關心對象情緒
財運：交易公平公正
幸運色：銀灰色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：留意自身情緒
感情：慎防誤會加深
財運：立即中止投資
幸運色：香檳色
貴人：獅子
小人：射手
工作：專業得到賞識
感情：避免過度敏感
財運：財運之神來臨
幸運色：大地色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
工作：團結力量就大
感情：勇敢追求成功
財運：減少奢侈花費
幸運色：淺褐色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：執行最初計畫
感情：平常心對彼此
財運：找尋新的商品
幸運色：亮橘色
貴人：摩羯
小人：雙子
工作：情報需要統整
感情：過度隱藏情緒
財運：靈活週轉金錢
幸運色：瑪瑙色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【火象星座】
工作：精進工作效率
感情：考量未來藍圖
財運：多點信心創造
幸運色：灰紫色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：參考業界實例
感情：承認錯誤挽回
財運：切換投資項目
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：沉住自己脾氣
感情：頻出現爛桃花
財運：設好停利停損
幸運色：淡粉色
貴人：天蠍
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響