《歌手2025》今一口氣淘汰2組！「鐵肺女王」實力炸裂踢館成功

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸競賽節目《歌手2025》自開播以來，屢屢引發討論，4日播出的最新一集，米奇蓋頓（Mickey Guyton）憑藉一曲〈Yoü and I〉再度奪冠，展現卓越的舞台掌控力與情感表達力，被評為「葛萊美級現場」。陳楚生則靠著情感濃烈的〈像瘋了一樣〉獲得第二名，此外，單依純以改編版〈夢一場〉位列第三，回歸質樸唱法，但被部分觀眾認為表現「無功無過」，而且模仿王菲和那英風格的痕跡明顯。

▲米奇蓋頓、陳楚生拿下新一集冠亞軍。（圖／翻攝自官方、陳楚生微博）

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另一方面，排名後段的火星電台與者來女因綜合票數最低遭淘汰，其中火星電台的編曲獲讚但演唱能力受質疑，而者來女雖邀請裕固族民歌傳承人助陣，但基本功不足成為致命傷。這集排名與淘汰機制引發觀眾熱議，尤其陳楚生被部分樂評質疑風格過於單一，排名「虛高」，單依純則因改編創新不足被指太過保守，沒有突破。

▲火星電台、者來女被淘汰。（圖／翻攝自官方微博）

GAI周延連續兩集排名第五，在節目上坦言「不想再墊底」，預告要在下一集放大招。此外，揭榜成功的李佳薇以一曲〈天后〉展現高超強實力，被讚「鐵肺女王」，可惜未參與這一輪排名，不少觀眾都相當期待她下一集正式參戰的表現，有消息指出上周因傷而被迫棄賽的鄭欣宜，有望帶著〈女神〉補位，其他如陳奕迅、鄧紫棋也可能參與突圍賽。

▲李家薇補位成功。（圖／翻攝自官方微博）