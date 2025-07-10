暑假必看《驚奇4超人：第一步》！不需做功課也能看懂　超人氣最強家庭全員出擊

記者蕭采薇／綜合報導

漫威又一秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》將於今年七月震撼大銀幕全新出擊。不需要你看過任何的漫威作品，只要你喜歡爽片、喜歡熱血、喜歡進戲院大叫—這部你一定不能錯過！稱為「漫威第一家庭」驚奇先生、隱形女、霹靂火、石頭人各顯神威，能力強大空前無敵，絕對值得進戲院用大銀幕好好享受。

▲《驚奇4超人：第一步》海報公開。（圖／漫威影業提供）

這次漫威電影工作室帶來了全新故事《驚奇4超人：第一步》，背景設定在平行宇宙1960年代為靈感的復古未來世界，俗稱漫威第一家庭－「驚奇先生」李德理查斯、「隱形女」蘇史東、「霹靂火」強尼史東和「石頭人」班格林姆，他們這次將面臨宇宙毀滅級的挑戰，抵禦名為「行星吞噬者」的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」，而他們必須站出來保護全地球的人們！

▲「漫威第一家庭」石頭人、隱形女、驚奇先生、霹靂火各顯神威。（圖／漫威影業提供）



從《雷霆特攻隊》B咖英雄們的成功，傳統又帥又強的超級英雄，已經不是觀眾的唯一口味。那麼《驚奇4超人：第一步》，將會是漫威最有個性的一組超級英雄。他們會拌嘴、會爭吵，卻也互補與信任，比起傳統隊伍合作，「驚奇4超人」的家庭互動，更勝在有著說不出的默契。

▲「漫威第一家庭」驚奇先生和隱形女有了寶寶。（圖／漫威影業提供）



「驚奇4超人」四位演員，不是偶然選進來的。他們的人生經歷與角色，剛好天作之合。

以熱門影集《曼德洛人》和《最後生還者》成為新一代地表最強老爸的佩德羅帕斯卡接棒飾演「驚奇先生」，從保護星球的小綠人爸到領導地球科學隊長，《不可能的任務》系列和《王冠》凡妮莎寇比出飾新任「隱形女」，演技好的沒話說堪稱是最懂角色心境變化的女演員，她將堅韌演得不著痕跡 ，不只是力量，更是家庭的支柱，《噤界：入侵日》和《怪奇物語》喬瑟夫昆恩是新一代「霹靂火」，從《怪奇物語》影集中崛起，這次他不搞搖滾，而是玩火！如果世界要毀滅，他會先燒出一條路，用速度和火焰攻擊，衝鋒第一線，《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許則是「石頭人」最新代言人，剛受到剛演技獎項肯定，他的表演，更讓石頭人變得有血有淚。

▲「隱形女」凡妮莎寇比是家庭的支柱。（圖／漫威影業提供）

▲「石頭人」艾邦摩斯貝克許和「霹靂火」喬瑟夫昆恩。（圖／漫威影業提供）

風靡書迷和影迷的銀色衝浪手也以全新面貌帥氣登場，卻一現身就烙狠話：「 你們的星球將被殲滅！」語畢快閃後，霹靂火隨即追上並拉住衝浪板，卻反被拉到外太空，銀色衝浪手則易如反掌把他甩開！最後更驚見宇宙神祇「行星吞噬者」腳踩大都會街道，直接入侵踏上地球！種種跡象顯示此次的威脅將是前所未見的宇宙級毀滅，面對龐大的勁敵，驚奇4超人是否能守住家園並捍衛全人民的生存？

▲銀色衝浪手也以全新面貌帥氣登場。（圖／漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》全新故事設定完全不用先看過任何漫威作品，只需要愛看大場面災難系的你；想約會、想解壓、想推坑朋友的你；熱愛英雄的你，不需要知道前情，不需要背漫威宇宙，你只需要一張票，這個夏天，進戲院就是爽！這次還是漫威電影作品唯二使用1:1.43比例拍攝，別說我沒提醒你，這樣的規格需要用IMAX才夠看完整的毀滅場景！2025年7月23日全台搶先全美IMAX、4DX、ScreenX全格式體驗震撼上映！