Energy剛拿首座金曲獎　Toro悲揭「唐氏症阿姨等他拿獎才離世」

記者蔡琛儀／綜合報導

人氣唱跳天團Energy上週才剛拿下成軍23年來的首座金曲獎，今（4日）成員Toro透過社群發文，分享自己的親阿姨已在本週一辭世，事實上，他在金曲獎當天早上，其實正在醫院陪伴病危的唐氏症阿姨，還對阿姨說：「阿姨，我想全程在現場與團隊經歷這一切，妳可不可以再撐一下？阿姨，請妳幫我這個忙好不好？撐到週一好嗎？」希望對方能再多等他一段時間，與他一同見證屬於團隊的榮耀。

▲▼Toro今曝光阿姨過世的消息。（圖／翻攝Toro IG）

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Toro坦言，阿姨因罹患唐氏症，從小智力停留在五、六歲，卻是他兒時最溫柔的陪伴者，「她教我拿筷子、掃地、加減法，雖然無法教我乘除，卻是用一生陪著我長大的人。」Toro也懺悔自己年幼時不懂事，「我曾很不懂事地回了她：『妳知道妳是個笨蛋嗎？我已經比妳聰明了，妳可以不要再教我東西了嗎？』我很抱歉！那時候的懵懂跟叛逆傷害了她。」如今多年過去，他早已明白這份純真與善良的可貴，也更加珍惜與阿姨共度的每一刻。

其實早在上個月的hito流行音樂獎，Toro就因阿姨病危缺席領獎環節，僅短暫上台演出；金曲獎期間，唱片公司與經紀團隊也全力協助彈性調整行程，讓他能兩邊奔波。Toro說，阿姨在他與團隊完成金曲獎與五月天大巨蛋演出後，於週一深夜安詳離世，「讓我與團隊都不遺憾地完成高光時刻，也陪妳走完最後一程。」

▲Energy日前摘下成團23年來的首座金曲獎。（圖／記者林敬旻攝）

貼文最後，Toro也寫：「唐氏症寶寶的一生沒有惡意，心中只有善良，是最可愛的天使。」呼籲大眾能用微笑與包容對待唐寶寶，「就算做錯了事，也請了解他們是無心之舉。」用文字替一路守護他的阿姨送行，也用滿滿的溫柔，提醒社會以愛與理解看待每一個特殊生命。