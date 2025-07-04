港「御用女俠」雪妮癌逝！丈夫兩周前才輕生　曾說：想跟太太一起走

記者劉宛欣／綜合報導

上世紀紅極一時的香港資深女星、「御用女俠」雪妮（原名李超純）不敵病魔，於3日因胰臟癌病逝於醫院，享壽78歲。令人唏噓的是，她的丈夫、著名武術指導唐佳才在6月23日墜樓身亡，夫妻倆相隔不到兩週先後離世，讓圈中好友與老影迷悲痛不已。家屬發出聯合訃聞，宣布兩人將於7月14日設靈、15日舉行喪禮，於儀式後火化。

▲雪妮在丈夫離世兩個禮拜後就病逝。（圖／翻攝自劇照）

根據港媒報導，雪妮與唐佳結婚56年，情感深厚，是演藝圈公認的模範夫妻。過去雪妮曾笑言自己脾氣火爆，「我比較野蠻，但他很包容我」，唐佳不僅全力支持妻子的演藝事業，更親力親為照顧生活起居，從拍戲接送到做菜樣樣親力親為，感情令人動容。雪妮2020年宣布退休後，兩人也依舊形影不離，攜手度過晚年。

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▲雪妮與唐佳成婚半世紀，情感相當深厚。（圖／翻攝自微博）

然而，雪妮近年罹患胰臟癌，長期住院接受治療，不過精神仍維持不錯，2024年8月，夫妻倆曾與一起出席圈內聚會，當時仍面露笑容，未料短短不到一年時間，兩人先後離世。尤其唐佳於6月23日墜樓身亡，震驚演藝圈，有報導指出，他因太太病重導致情緒低落，曾向家人透露「想與太太一起走」，案發當日原訂與律師見面立遺囑，卻最終選擇極端的方式離世。