44歲隋棠加州「曬素顏近照」洩真實膚況！　游花海度假：煩惱沒了

記者顧齊祐／綜合報導

女星隋棠與丈夫Tony結婚10年，育有3名子女，家庭生活幸福美滿。近日，他們一家五口前往美國加州度假，隋棠也在社群平台分享素顏的美照，曝光了44歲的真實膚況，立刻吸引網友們注意。

▲隋棠與老公Tony結婚已滿10年，相當幸福和睦。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



照片中，隋棠站在一片繽紛的花叢中，放下一頭秀麗長髮，身穿白色蕾絲細肩上衣，臉上沒有妝容，以素顏的姿態入鏡，不過她的皮膚卻保養得宜，顯得相當細緻光滑，絲毫看不出歲月痕跡。而她的耳朵上還搭配了碩大的珍珠耳環，為整體造型增添高雅氣質，散發出與眾不同的魅力。

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▲隋棠頂著清新素顏，站在花叢中。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



隋棠也在貼文中寫道「偷閒了四個鐘頭去喜歡的蓋蒂博物館，就花了兩個鐘頭在花園，配上加州艷陽和涼風，煩惱都沒了，植物和動物都是療癒神物」。並附上「我在加州的日子」、「summerbreak」等標籤。

▲隋棠趁著暑假，與孩子們前往加州度假。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



隋棠的自然美與度假氛圍，引來網友紛紛留言讚美「素顏真的很漂亮」、「看妳也好療癒」、「真實不修圖的照片真好，記錄了真實的時間的樣子，很美」、「素顏也是女神」、「自然就是美」。