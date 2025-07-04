全台最速破200萬訂閱！　Andy老師推出首支單曲〈我已不是那個誰〉

記者葉文正／台北報導

全台最快破 200 萬訂閱的 YouTuber Andy老師，推出首支環島主題單曲〈我已不是那個誰〉，唱出低潮過後的重生告白，他曾用影像記錄世界，如今用音樂療癒人心。

▲Andy和派偉俊合作推出新單曲。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy老師 親自演唱的首支單曲〈我已不是那個誰〉7/4正式推出。這是一首獻給所有曾經迷惘、受傷，卻仍努力走出陰影的人們之作，更是他在人生低谷中完成機車環島挑戰、重新找回自己後的真誠告白。

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▲Andy機車環島出狀況，一路上熱心人打氣他哽咽淚崩。（圖／翻攝自YouTube）

歌曲由音樂圈頂尖黃金陣容打造，由剛榮獲 hito 流行音樂獎、創作能量炙手可熱的音樂才子派偉俊擔任製作人，聯手入圍多項金曲大獎的呂尚霖LuuX，共同為Andy老師量身打造這首動人療癒之作。

歌曲以中、台語交錯書寫，描繪心碎後的復原歷程。副歌唱出「我已不是那個誰」的關鍵句，不僅象徵 Andy老師的心境轉折，也陪伴每一位正在重新啟程的人。

Andy老師表示：「這首歌，是為了那個曾經不敢面對自己的我而寫的。也是送給每個走過低谷、渴望重生的你。閉上眼，是療癒；睜開眼，是全新的旅程。」

值得一提的是，〈我已不是那個誰〉同時也是 Andy老師環島紀錄影片的主題曲，MV 已經在Youtube頻道同步上線。透過音樂與影像的交織，他誠摯邀請觀眾一起走進這段旅程，感受真實、共鳴與重生的力量。

新歌〈我已不是那個誰〉MV : https://www.youtube.com/watch?v=phH5JbApMys