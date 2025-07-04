快訊／日本45歲女星「陳屍家中」傳死訊　鄰居嚇瘋：救護車、消防車都來了

記者吳睿慈／綜合報導

日本45歲演員遠野凪子（NAGIKO TONO）驚傳死訊！根據日媒報導，她3日晚間被發現在東京的住家中身亡，雖然遺體被認為是她本人，但警方仍在確認死者身份，只是她傳出死訊前，曾在IG承認「罹患憂鬱症」，如今震驚大批劇迷。

▲遠野凪子傳死訊，她被爆陳屍家中，但警方仍在確認死者身份。（圖／翻攝自遠野凪子IG）

遠野凪子4日被日媒爆出陳屍家中的死訊，據報導，她的鄰居向媒體透露：「3日晚間時，大約有3輛消防車、2到3輛救護車趕來，現場氣氛緊張，當時還在想到底發生了什麼事。」警方目前初步判斷沒有他殺可能性，只是還在確認死者的身份。

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▲遠野凪子6月26日曾表示罹患憂鬱症，但該文已消失。（圖／翻攝自遠野凪子IG）



只是遠野凪子最後一則IG發文停留在6月27日，當天她與粉絲分享煮飯的日常生活，而她早在6月26日時，曾突然在IG表示「罹患憂鬱症」。如今突然傳出死訊，令日網震驚不已。

事實上，遠野凪子早在2024年9月離開公司，目前無經紀約，而爆出死訊後，日媒嘗試撥打她的手機電話，但無法接通，直接轉入語音信箱。前公司社長則是低調表示「尚未收到警方等單位的任何通知」。

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