DJ妖嬌唱一半大走光「左奶整個掉出來」　自爆G奶是假的：老公很喜歡！

記者吳睿慈／高雄報導

高雄年度盛事啤酒節4日起一連3天在夢時代旁廣場舉辦，由DJ妖嬌率先登場，啦啦隊女神李雅英也帶來一連串舞曲演出，展現火辣纖腰、長腿，露出招牌燦爛笑容，炒熱現場氣氛。雖然丹娜絲颱風即將來襲，但活動目前不受影響，預估3天吸引9.5萬人共吸進觀光財3億元。

▲DJ妖嬌曾經唱一半大走光，經紀人衝上台擋住。（圖／寬寬整合行銷提供）



高雄啤酒節盛大開幕，第一天活動由DJ妖嬌揭開序幕，她穿著性感內衣，搭配黑色上衣露出火辣G奶，現場宛如夜店般氣氛超嗨，敬業的她打扮火辣，後台受訪時表示3天戰袍都不一樣，並大方放送福利：「還可以更辣！」保護措施都有做好，就算真的走光也不怕。

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▲DJ妖嬌為高雄啤酒節帶來開場演出。（圖／寬寬整合行銷提供）

妖嬌向來以表演惹火著名，今年唱尾牙商演時，還真的發生過「整個左胸跑出來」的意外，經紀人緊急上前幫忙，雖只有約莫1、2秒，但已經被現場觀眾拍下來瘋傳，網友還截圖關心她「還好嗎？」但她很豁達，不在意走光事件。

▼▲DJ妖嬌花了20萬隆乳。（圖／記者吳睿慈攝）



妖嬌更在訪問時自爆「我的奶當然是假的」，生完小孩後胸部下垂，她乾脆把C奶加大到G奶，「老公很喜歡，有幫我按摩，我們兩個一人出10萬，總共20萬。」她作風灑脫、相當敢講，幽默笑喊：「憲哥說過『No news is bad news』。」