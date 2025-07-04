AOA酉奈懷孕報喜！「結婚1年半」曬超音波照：天使寶寶來了　同團成員現身

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團AOA是FNC娛樂所打造的人氣女團，隨著成員一一退團後，目前形同解散，前成員酉奈2024年結婚，對象是作曲家姜正勳。夫妻倆結婚1年半左右，4日傳來好消息，即將迎來新生命的到來，她在IG證實喜訊，並表示：「天使寶寶來了。」秀出胎兒超音波照，字句充滿喜悅。

▲AOA酉奈2024年結婚。（圖／翻攝自AOA酉奈IG）



酉奈3日在IG證實懷孕消息，「一天一天看著肚子裡的孩子長大，最近我度過了很幸福的時間，雖然『媽媽』對我來說還很陌生、不太敢相信，但直到跟孩子見面的那一天，我會試著把身體、心靈都健健康康地照顧好。」

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▲▼AOA酉奈曬超音波照「天使寶寶來了」。（圖／翻攝自AOA酉奈IG）

酉奈貼出小孩的超音波照，並在字句裡放上可愛的符號，寫下「我們一家三口好好地生活下去吧」，夫妻倆為孩子準備的嬰兒服一併公開，洋溢著幸福氛圍，文章底下更有隊友澯美（現名為到婲）留言表示「太恭喜了」。

酉奈與音樂人老公姜正勳在2024年結婚，男方是著名作曲家，是音樂製作團隊「星星們的戰爭（별들의 전쟁）」的一員，他們曾寫過SISTAR19〈Ma Boy〉、ZE:A〈後遺症〉、HELLOVENUS〈Wigeul Wigeul〉、Wanna One〈To Be One〉、TWICE〈Heart Shaker〉和ITZY〈DALLA DALLA〉等熱門曲。