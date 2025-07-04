「女師愛上小學生」！韓漫翻拍急喊卡　工會怒批：嚴重違反教育倫理

記者張筱涵／綜合報導

韓國爭議網漫《我所愛的小學生》因描繪女教師與小學生的戀愛情節，近來引起社會譁然，教師團體強烈反彈，批評其美化戀童與誘騙犯罪。隨著輿論壓力升高，原訂改編為電視劇的計畫也正式喊停。製作公司Meta New Line於7月3日宣布全面中止劇集開發，並向原作者致歉。

▲《我所愛的小學生》原要翻拍成韓劇，現決定取消。（圖／翻攝自NAVER）



該作品講述一名女教師在遊戲中與虛擬角色談戀愛，卻發現對方竟是自己班上的小學生，引發強烈爭議。自2015年開始連載時便因內容涉及戀童與不當情感關係備受批評，今年再次因宣佈影視化而登上風口浪尖。

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韓國教師團體總聯合會與全國教師工會相繼發表聲明，批評該作品嚴重違反教育倫理，可能造成社會對教師角色的誤解與信任危機。他們指出，作品中女教師對學生心動的橋段無法被視為「浪漫」或「幻想」，而是對未成年學生的性化與誘騙行為的合理化。

全教組更進一步指出，若將該作品以真人形式搬上螢幕，透過演員、音效與視覺呈現，將加劇其對觀眾的情緒影響與誤導，呼籲製作方立即停止計畫，相關主管機關也應加強審查。

隨後，包括Naver Webtoon、Kakao Page、RidiBooks 等主流平台已陸續下架《我所愛的小學生》。Naver Webtoon表示，是因用戶回饋認為作品「有問題」而做出下架決定。Kakao Page也回應：「已與出版方協議後停止販售。」

面對各界譴責與多方壓力，製作公司Meta New Line最終於3日表示：「我們接受社會對敏感議題的反應，決定中止以《我所愛的小學生》為原作的電視劇企劃與製作，未來將更慎重製作健康有意義的內容。」至此，爭議風波暫告一段落。