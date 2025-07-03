三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

記者王靖淳／綜合報導

日本前AV女優三上悠亞引退後受到大批粉絲關注，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG分享一段身穿比基尼於海邊奔跑的影片，過程中比基尼還差點滑落，火辣畫面曝光後，立刻吸引網友暴動按讚。

▲三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



透過三上悠亞分享的影片可見到，她身穿一件白色比基尼，下身搭配黑色泳褲，開心地在海邊玩水奔跑，傲人身材一覽無遺。當三上悠亞跑向鏡頭時，胸前的布料似乎差點往下掉，導致她邊跑邊用手調整，接著再淡定地露出甜美笑容，以及隨意變換不同的拍照姿勢，她除了正面看向鏡頭之外，同時也轉向背面露出大面積的性感美背。

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▲三上悠亞用手調整比基尼。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

影片曝光後，立刻吸引超過9.7萬的網友朝聖按讚，同時也吸引不少人留言稱讚三上悠亞的好身材。有網友直率表達興奮，直呼「太棒了」、「太美啦」、「妳太可愛。」除此之外，有粉絲特別稱讚三上悠亞挑選的比基尼風格，「好看的比基尼風格」，紛紛留言大讚她「性感又美。」掀起不小討論。

▲三上悠亞穿比基尼在海邊奔跑。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）