瑞莎8歲愛女體操奪冠！許願「比賽獎品」有洋蔥　賽前淚崩秘辛曝

記者黃庠棻／台北報導

知名藝人瑞莎今（3）日出席第五屆「瑞星盃」比賽事前的媒體採訪，分享女兒參與體操賽事的心路歷程及家庭生活點滴。訪談中，瑞莎透露8歲大女兒在韻律體操上下了很大的苦心，她曾認為女兒是「努力大於天份」的類型，近期更加確信這個想法，因為女兒的努力超出了她的想像，更在全國比賽獲得冠軍，讓她倍感欣慰。

▲瑞莎與女兒一同出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

瑞莎表示，女兒個性屬於心思細膩的處女座，每次比賽前都會因緊張而哭泣，但一上場就能迅速調整情緒，展現出令人驚豔的表現，她進一步指出，女兒對體操訓練有著高度的熱忱，即使生病也要求繼續練習，這讓她既感動又心疼。

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▲瑞莎與女兒一同出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

有的時候Nika連發燒都想要練習韻律體操，瑞莎會堅決要求女兒優先休養，以確保健康為重。本次瑞星盃，瑞莎的女兒將參加第二天舉行的球類及徒手體操項目，她也提到，女兒與父親之間偶爾會因訓練時間安排等問題發生爭執，但這些摩擦並未影響女兒的訓練及比賽狀態。

▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

在談到家庭生活方面，瑞莎透露瑞星盃賽事結束後一個禮拜，全家人將前往歐洲度假，這個願望其實是大女兒提出的，對方委屈地說道「因為我都見不到媽媽」，原來是她因為訓練小將時常不在家，她表示「我讓她許願，如果得到冠軍就去玩，沒想到她真的奪下冠軍」，笑說「沒想到花費更大了」。