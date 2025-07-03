鬼鬼罕PO女兒照！網驚「頭髮好多」 最怕得到RSV：嚴重可能要住院

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）1月無預警上傳孕照，寫下「好好兩個心臟一起呼吸著」，並坦承沒有結婚的消息震撼演藝圈。事隔近半年，她3日難得在社群網站上傳女兒的照片，讓不少粉絲驚呼：「妹子頭髮好多！」

▲鬼鬼難得PO女兒照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



關於為人母後的心情變化，鬼鬼坦言對女兒的健康保持高度警覺，「妳是我人生最大的冒險，但我真的不想拿妳的健康去冒險」，很擔憂孩子未來的身體狀況。

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▲鬼鬼當媽後就開始擔心女兒的健康。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



因此，鬼鬼定期回診時都會透過與醫生交流，了解並預防RSV（呼吸道融合病毒）對小孩的潛在威脅，「若是在很小的時候得到 RSV，未來可能造成長期氣喘，嚴重點可能要住院。光想就覺得真的太可怕了！」她坦言，面對這樣的風險，內心非常緊張。

▲▼鬼鬼獨自撫養女兒。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



考量自己無法時時刻刻陪在寶寶身邊，鬼鬼選擇透過注射RSV抗體做為預防方式，「能多保護一點，我就多做一點」，盡全力呵護女兒，「我不拿妹子健康冒險，妹子還小但保護不能小，當媽之後我什麼都查，RSV不是感冒那麼簡單。」