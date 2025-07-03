獨／首位登陸拍廣告導演！葉金勝病逝享壽82歲　為兒葉天倫慶生「當晚緊急送醫」

記者蕭采薇／台北報導

台灣資深導演葉金勝因病離世，享壽82歲。他早年拍攝廣告起家，更成為第一個把台灣文學作品搬上大銀幕的電影導演。葉金勝兒子繼承衣缽，正是《雞排英雄》導演葉天倫。知情人士透露，五月時全家一起替葉天倫提早慶生，「沒想到晚上導演（葉金勝）就突然緊急送醫。」

▲葉金勝是第一位獲准赴陸拍廣告的導演，當年與王祖賢的合作轟動兩岸三地。（圖／翻攝自葉天倫臉書）

今年五月，葉天倫在慶祝50歲生日時，也曾寫下：「今天是我五十歲生日，在這想請大家將祝福轉給我的父親。爸爸幾天前動了心臟手術，順利過了第一關，非常非常感謝醫療團隊。接下來在加護病房，他要有長足的體力和毅力面對人生考驗。懇請各位替我爸集氣，你們的祝福就是我最棒的生日禮物。」

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葉家好友向《ETtoday星光雲》透露，葉金勝在全家人兒子慶生的當晚，突然身體不適送醫，當天就開了心臟手術，沒想到卻從此再沒有踏出醫院。好友心疼表示：「這段時間葉天倫還是有很多工作，不管是分內的還是幫忙朋友的，但他一個都沒有落下，儘管這兩個月對他來說非常煎熬。」

▲導演葉天倫是葉金勝的兒子，繼承父親衣缽。（圖／記者黃克翔攝）

好友透露，這段時間葉天倫雖然照常工作，但晚上6點前一定準時收工，趕著6點半要進加護病房探望和陪伴葉金勝。據悉葉金勝告別式將在7月15日舉行，家屬也會另外舉辦追思會，供親友們悼念。

葉金勝執導作品涵蓋電影、電視、廣告，並擅長以鄉土文學作為影視拍攝題材，也曾以《天馬茶房》獲得金馬獎最佳原著劇本之提名肯定。他執導風格樸實真摯，擅長刻畫小人物的喜怒哀樂，作品充滿濃濃的台灣味，深受觀眾喜。他也是台灣第一位獲准到中國大陸拍廣告的導演，當時與當紅女星王祖賢合作，消息轟動兩岸三地。