朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴圭瑛出演《魷魚遊戲》第二季、第三季以「紅衣人」在劇裡活躍，是揭曉遊戲內部操作的關鍵角色。然而，她曾在第二季收播後，意外劇透一則片場花絮照，當時卻意外拍到身旁也穿紅色衛衣的角色，引起全網推測「照片有大雷」。對此，她2日接受韓媒專訪，正式道歉：「雖然獲得原諒了，我也沒臉見大家。」並透露沒有遭到Netflix提出賠償金的要求。

▲朴圭瑛在戲劇第二季結束時，踩禁忌劇透《魷魚》大雷，當時照片裡拍到另一位紅衣衛兵，被猜測就是李陣郁。（圖／翻攝自朴圭瑛IG）



朴圭瑛第二季收播時，意外上傳李陣郁的暴雷照，他被猜測成為紅衣衛兵，引起韓網軒然大波。對此，她過去曾在第三季戲劇發佈會時道歉，但2日接受韓媒專訪再次致歉，「因為劇透風波讓很多人失望，在戲劇發佈會時雖然有收到提問，但沒有好好地給出正式回覆」，她透過訪談誠摯表達歉意。

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「在第二季結束時，大家對於第三季正值最期待之際，我沒有辯解的餘地，只想說『很抱歉』」，朴圭瑛表示在手滑照片後，立刻向導演與李陣郁致上歉意，「導演說『以後不要再犯同樣的失誤了』，李陣郁演員本人也說『沒關係』，雖然我獲得了原諒，但我花了非常長的時間，不斷反思自己過去對作品有多大的責任感，以及自己當時的想法有多麼欠缺思考、不成熟。」

▲朴圭瑛道歉。（圖／翻攝自朴圭瑛IG）



朴圭瑛也透露，李陣郁為了安慰她還半開玩笑地表示「好像因此獲得很多關注了」。對此，朴圭瑛更感到愧疚：「讓我更抱歉，也很感謝，看到他這麼費心的模樣，我實在沒臉見大家。」手滑劇透是否遭到Netflix提出賠償的要求？她也表示：「很難具體講出簽約項目，但Netflix不是在強調違約金的問題，而是更希望避免類似的事情再次發生。」她接著表示：「雖然確實有關於拍攝現場保密的規定，但合約中並沒有提到違約金這部分，這一點也想跟大家說明。」