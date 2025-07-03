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季芹鉛筆腿基因太強！18歲女兒完美遺傳「前後深V泳裝近況照」全被拍

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，全家最近把握空檔一起飛去義大利度假，她和18歲女兒勒勒先後上傳了泳裝照，母女倆同步辣露美腿，吸引大批粉絲按讚！

▲▼季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼季芹穿比基尼搭配罩衫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

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照片中，可以看到季芹隨興紮起頭髮，用一件印花絲巾式罩衫巧妙地繞頸打結，當成上衣若隱若現出內搭的比基尼，相當映襯她的白皙膚色之外，穠纖合度的美腿也在鏡頭前一覽無遺。

▲▼季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲季芹秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

此外，季芹女兒樂樂身穿藍白格紋泳裝，紅色滾邊設計有畫龍點睛的效果，前後都開深V的剪裁辣露好身材。鏡頭一拉遠，她難得展現鉛筆腿，顯然遺傳了媽媽的好基因。

▲▼季芹女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲樂樂解放前後開深V的泳裝。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

事實上，季芹日前透露此行前往義大利是一家人朝思暮想的旅遊景點，不同以往的是，不少行程都交給兒女安排，「國外很多預訂和確認都可以交給他們，孩子長大了」，讓她和王仁甫輕鬆不少。

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季芹王仁甫

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