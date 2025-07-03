Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪…網：還缺夫人嗎

記者陳芊秀／綜合報導

台灣Volvo國際富豪汽車於1日發表人事異動消息，總裁陳立哲於6月30日榮退卸任，接班由林裕凱出任Volvo Taiwan代理總裁。而新任代理總裁林裕凱外型帥氣，照片瞬間爆紅網路，被網友形容「好像短劇霸總」。

▲Volvo新任代理總裁林裕凱照片爆紅網路。（圖／翻攝自Volvo）

「Volvo 林裕凱」瞬間變成網路搜尋熱門關鍵字。網上火速瘋傳他的微博、IG帳號，其帳號追蹤粉絲都是破萬等級，直逼網紅人氣，還有人覺得他的外型與男星温昇豪很像，好奇留言「好像溫昇豪喔！不然就是有種是溫昇豪生的兒子的環視感」、「温昇豪嗎？」

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▲部分網友認為，Volvo總裁林裕凱外型神似男星温昇豪。（圖／翻攝自IG）

更有一票網友驚嘆台灣出現年輕總裁，驚嘆留言「也太帥了吧，還缺總裁夫人嗎」、「沒想到大陸網劇常演的帥氣年輕總裁居然成真了」、「短劇霸總」、「可以去演霸總系列了吧」、「買了（車）會變更帥嗎」、「有點太帥了」、「總裁都要那麼帥就是了」、「雷達一直響」、「他應該會喜歡我，因為他對著我微笑」、「一堆人要當林太太了，不分男女」。

林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等職務，在加入Volvo前，他曾任職多家跨國公司市場分析、業務拓展等職位，具扎實數據分析能力。而網路瘋傳他的社群帳號，目前都呈現沒有內容、不公開狀態。