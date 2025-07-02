遭經紀人背叛認「同事≠朋友」　吳怡霈嘆保持界線：太近會被燙傷

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈遭經紀人背叛，日前她發出聲明與對方終止合作關係，消息曝光後掀起討論，今（2）日更在社群上傳一段短片，分享自己對於職場人際的看法，同時也直言：「同事 ≠ 朋友。」

▲吳怡霈發文談同事。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）



吳怡霈提到，許多人可能曾經在工作中把同事當成朋友，最後卻換來對方的背叛、利用，甚至因此對人性感到絕望。她指出，職場本來就充滿利益衝突和競爭，當同事對你友善時，通常是基於合作需求，並不等於會成為真正的朋友，「同事不等於朋友，他們更像是合作的隊友，能夠互助、能夠支持，但不需要過度交心，界線清楚才可以走得長久。」

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▲吳怡霈認為同事 ≠ 朋友。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

吳怡霈更強調，若把過多情緒或秘密分享給同事，未來就可能變成對方攻擊自己的利器，為此她提醒大家在工作場合仍需保持一定的距離，「同事之間的溫度，剛剛好就好。太靠近、太熱，小心會被燙傷。」此外，吳怡霈也補充，若能在職場中遇到知心好友，應該視為一種難得的幸運，「可能上輩子有燒好香做好事，但，不要視為理所當然。」

▲吳怡霈認為和同事界線清楚才走得長久。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

最後，吳怡霈提醒應學會用「合作隊友」的角度去看待同事，彼此支持沒問題，但過度交心反而容易受傷。她認為懂得保護自己才是職場生存的關鍵，「保持界線，留一點距離，互相支持，但不必過度交心。不是冷漠，而是在職場上，要學會懂得保護自己。」