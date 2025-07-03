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放棄藍帶廚師夢！萬洛隆甘迦靠《白衣蒼狗》連闖坎城　喊：伍佰是我中文老師

記者蕭采薇／台北報導

電影《白衣蒼狗》繼去年金馬後，又入圍2025台北電影獎最佳男主角獎，演出該片的泰籍演員萬洛隆甘迦，2日和導演曾威量、陸弈靜、郭書瑋等演員，一同出席首映會。萬洛原本已經想放棄演員路，但沒想到去年和今年連續兩部作品都受邀參加看成影展，也讓他下定決心要繼續演下去。

▲▼《白衣蒼狗》首映會-萬洛隆甘迦。（圖／記者周宸亘攝）

▲萬洛隆甘迦出席《白衣蒼狗》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

萬洛隆甘迦暌違8個月再度踏上熟悉的台灣，這回停留將近一周。他笑說，本來前晚一下飛機最想吃麻辣鍋，但因為沒訂到位，最後選擇吃牛肉麵。不過，談到最想念的台灣料理，萬洛隆甘迦毫不猶豫地列出心中的前三名：「第一名是薑母鴨，第二名牛肉麵，這次也很想吃到控肉便當！」

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萬洛隆甘迦原本已經想放棄演員路，轉往廚師發展，甚至也經拿到藍帶證書。不過在看了《白衣蒼狗》劇本後，覺得「這輩子不會再遇到這樣的劇本」，考慮過後還是答應演出。萬洛說：「在《白衣蒼狗》去年參加坎城後，也有越來越多的工作機會找上門了。」

▲▼《白衣蒼狗》首映會-陸弈靜、郭書瑋、萬洛隆甘迦。（圖／記者周宸亘攝）

▲《白衣蒼狗》首映會（左起）萬洛隆甘迦、郭書瑋、陸弈靜。（圖／記者周宸亘攝）

而今年萬洛隆甘迦出演的泰國電影《有用的鬼》（暫譯），也獲坎城影展影評人周大獎。被問是否有認為是《白衣蒼狗》打開了好運的大門？不過萬洛說，《有用的鬼》拍攝期其實和《白衣蒼狗》入選坎城的時間差不多，「不確定是否兩者有關聯，但連兩部片都入選坎城影展，也讓我下定決心要繼續演下去。」

萬洛隆甘迦透露，自己現在正積極學習中文：「中文是我想進步的一種語言，希望未來還有機會再來台灣拍攝。」另外，萬洛隆甘迦其實是伍佰的忠實歌迷，他現場更表示：「伍佰是我的中文老師。」

▲▼《白衣蒼狗》首映會-曾威量、尹又巧、陸弈靜、郭書瑋、 萬洛隆甘迦。（圖／記者周宸亘攝）

▲《白衣蒼狗》首映會（左起）導演尹又巧、萬洛隆甘迦、郭書瑋、陸弈靜、導演曾威量等主創團隊合影。（圖／記者周宸亘攝）

此外，萬洛隆甘迦也是名導蔡明亮的粉絲，因此看過許多陸弈靜演出的電影。這回能和陸弈靜合作，他坦言心中相當激動，還特地去找陸弈靜拍照，「陸姐是非常可愛又親切的大咖演員，尤其開拍前的那個工作坊，讓我印象非常深刻。」不過陸弈靜卻害羞一笑表示：「我完全相反，那天的事我全部都忘光了，真的很抱歉。」

 

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