獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

記者蔡琛儀／專訪

陳乃榮帶著睽違13年的全新專輯《Whisper》重返歌壇，出道18年的他，與賴琳恩交往6年、結婚9年，愛情長跑15年。談起婚姻經營之道，他認為，感情並不是單靠「包容」就能走下去：「感情不是二分法，關鍵在於有沒有一起成長。兩個人經營感情是雙向的，外界看起來好像都是我在包容，也許她也有在包容，但這麼多年下來，以前會爭吵的地方，隨著時間自然就消失了。」

▲▼陳乃榮和賴琳恩愛情長跑15年。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自Instagram／lene_lai）

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他坦言：「以前吵架會逞一時之快，但後來發現吵贏了也沒什麼用，最後一定是我道歉。」從小聽長輩叮嚀：「男人就是要疼老婆，不然當什麼男人？」他也認為，身為年長賴琳恩8歲的丈夫，「就是要多疼、多讓著她。」即使爭執再激烈，「離婚」這兩個字，他也堅持絕不說出口。

曾因戲約不斷而遠離最愛的音樂，加上疫情衝擊，讓他一度面臨人生與經濟低潮，幸好賴琳恩始終陪伴在側。陳乃榮感慨道：「以前真的有想過放棄音樂，還想把家裡錄音室拆了、器材賣掉改裝成狗屋。」沒想到賴琳恩卻淡定說：「那些二手器材也賣不了多少錢，何必讓給狗狗？」一句話讓他打消念頭，也被老婆的支持深深感動。他原本想邀賴琳恩獻聲〈愛妻守則〉，但老婆因太過要求完美，加上時間緊湊，最後改找聲線類似的女合音幫忙完成。

▲▼陳乃榮認為婚姻經營不單只有包容，還要能互相成長。（圖／記者周宸亘攝）

雖然兩人尚未有小孩，但家中已有一歲多的米克斯狗女兒Liz。陳乃榮坦言，過去對毛小孩完全無感，甚至不願碰屎尿，但在賴琳恩的影響下，才開始學會照顧牠。Liz是賴琳恩看到網路認養文時決定收編的，當時牠只有1個多月大，從山上救援下來，全身皮膚病、寄生蟲，耳毛也疑似曾被攻擊而全數掉光，「我太太很堅持要好好保養，果然現在變得超漂亮。」

談起狗女兒，陳乃榮滿臉寵溺，父女倆幾乎形影不離，甚至讓賴琳恩偶爾還會「吃醋」。為了幫生性害羞的Liz社會化，他每天都帶牠出門散步，一旦狗女兒被稱讚，他就得意不已，直呼：「真的就像是女兒一樣。」他也將與賴琳恩、Liz一起遛狗的日常寫進新歌〈一起散步吧〉，但被問到是否會再養第二隻毛孩？他笑說：「先不要好了！」

▲陳乃榮談到狗女兒滿是寵溺。（圖／記者周宸亘攝、翻攝賴琳恩臉書）