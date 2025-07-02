舒華自爆有恐慌症！兒時溺水「至今沒克服」　錄影不怕死亡角度...霸氣喊話

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女團i-dle日前剛推出新專輯，成員舒華近期低調返台工作，今（2日）現身節目記者會，此次罕見錄製台灣實境節目，挑戰許多極限運動，包括挑戰跳傘、高空彈跳，連同水上運動也有涉略，不過舒華坦言自己對水有「恐慌症」，因為小時候有溺水過，至今都還沒辦法克服心裡的恐懼。

▲舒華來台工作。（圖／記者湯興漢攝）

舒華拋開偶包錄影，不在乎死亡角度，霸氣直言：「我已經生活在這個裡面，算了啦拋下一切，我本人就是長這樣子，就算你怎麼拍，我都長這樣。」被問到有無害怕的東西？她思考一下後說：「我可能怕蛀牙，因為我曾經蛀牙被拔牙，所以蠻怕的。」

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她更說游泳是自己的人生清單，希望未來有機會可以突破心裡的課題，「我是說整個人在水裡面，因為我小時候溺水過，所以我有恐慌症，我目前還沒克服它，但我真的很想克服它，好像要去練習、上課，不過我還沒實踐。」

▲舒華自爆對水有恐慌症。（圖／記者湯興漢攝）

舒華被大家形容「天不怕地不怕」，她則說從小膽子就非常大，「我父母都很擔心我的生命安危，但不要擔心，我現在活到25歲活得很好。我做什麼事情都自己承擔，家人看見影片就會倒抽一口氣，覺得我很勇敢！」