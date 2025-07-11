阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美！飽妮：我要拋棄男友住進妳家

娛樂中心／綜合報導

人氣女星阿部瑪利亞近日邀請擁有豐富同居經驗的好友飽妮，共同挑戰情侶間的親密互動，並將過程拍成影片，引發網友熱烈討論。這部充滿歡笑與驚喜的影片，不僅展現了兩人的好默契，更意外揭露了同居生活的趣味與挑戰，其中一款電動床的出現，更成為影片中的一大亮點。

▲阿部瑪利亞想體驗「同居生活」的感覺。（圖／翻攝YouTube）

影片中，阿部瑪利亞與飽妮從情侶裝扮開始，儘管風格迥異，但兩人仍找到了共同的「怪獸電力公司」愛好。飽妮更分享了她過夜必帶的四寶，包含「雪龍娃娃」、「芳香噴霧」和「身體刷」，最後更搬出「星空投影儀」，試圖營造浪漫氛圍，卻意外製造了更多笑料。

▲阿部瑪利亞嚮往與另一半同居的各種互動。（圖／翻攝YouTube）

最受矚目的環節莫過於兩人挑戰各種情侶動作，無論是床上的親密互動，還是高難度姿勢，都讓觀眾見識到她們的「神同步」。此外，她們也體驗了互相吹頭髮的日常，並對台灣男生的貼心舉動進行了熱烈討論。在輕鬆愉快的氛圍中，兩人也深入探討了同居生活的真實面貌。

▲▼阿部瑪利亞在「席夢思SIMREST智慧電動床」上顯得相當舒適。（圖／翻攝YouTube）

影片中，阿部瑪利亞也大力推薦！她在日本發現這款熱賣爆款的「席夢思SIMREST智慧電動床」，回台灣立刻入手一組。她強調這款日本電動床的舒適度還有療癒感，並展示了其功能，包含懶人最愛的語音聲控、專屬App、鬧鐘喚醒功能的設定可以讓自己用最舒服的姿勢起床、搭配日本製獨立筒床墊完美支撐，也讓觀眾對這款床組產生了濃厚的興趣。

▲阿部瑪利亞分享「席夢思SIMREST智慧電動床」的各種功能。（圖／翻攝YouTube）

影片不只讓觀眾大大療癒了一波，也讓大家對情侶同居生活有了更深入的了解。尤其全片亮點的「席夢思SIMREST智慧電動床」，不只擄獲了阿部瑪利亞的心，人性化的語音操控功能更讓觀眾眼睛一亮。結合日本製的高品質獨立筒床墊與多項智慧功能，都讓人在日常中輕鬆享受療癒時光。從懶人起床、追劇放鬆，到深夜躺下的每一刻，都能用最舒服的姿勢擁抱生活，搭配阿部瑪利亞與飽妮的自然互動，以及對同居議題的搞笑詮釋，養眼又可愛的組合讓粉絲大讚「好香」，飽妮事後更搞笑留言：「我要拋棄男友住進瑪利亞家。」