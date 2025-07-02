周鶴年遭告發性交易案「結果出爐」　韓警：難以展開正式調查

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男團THE BOYZ周鶴年因為與日本前AV女優明日花綺羅傳出私下會面後，被團隊除名，甚至被告發涉及性交易。該案於6月25日被警方駁回結案，因為缺乏具體事證、難以展開調查。

▲周鶴年、明日花綺羅風波引發關注。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅Instagram）



周鶴年遭爆料與明日花綺羅性交易形象掃地，他雖否認性交易、表示「沒有做任何非法行為」，卻被公司強制退團。他還表示，針對所屬公司解約以及性交易指控的疑點，將以誣告罪反告舉報人。

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據韓媒《스포츠경향》報導，首爾江南警方於6月25日針對周鶴年涉嫌違反性交易一案，決定作出不起訴處分，此消息於今（7月2日）被確認。警方表示：「舉報人所提供的內容主要基於網路報導，缺乏啟動調查的具體理由或情況，因此難以展開正式調查。」

對此，舉報人則回應：「過去也有基於媒體報導進行舉報並最終啟動正式調查的案例。此次案件卻因調查啟動條件不足而被駁回，實在令人遺憾。」舉報人還補充道：「調查機關並未認定舉報內容為虛假，因此這一點也不符合誣告罪的法律要件，我希望能明確澄清這一點。」