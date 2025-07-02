BL陸劇《逆愛》爆紅！男星遭跟蹤怒吼「馬路狂奔蒐證」最終叫警察

記者黃庠棻／台北報導

大陸知名作家柴雞蛋親自製作BL劇《逆愛》，現在以「環大陸」（除大陸以外地區播放）方式播出，開播僅兩周就在海內外掀起追劇熱潮，劇中4位男演員人氣瞬間暴增。其中，梓渝過去參加選秀節目《青春有你3》，以男團「光合少年」正式成團出道，近期因為該劇爆紅，所到之處都差點引起人潮暴動。

▲BL陸劇《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自微博）

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梓渝在BL劇《逆愛》與田栩寧組成的螢幕CP，描述落魄直男吳所畏遭女友變心愛富二代「池騁」，為了報復決定把對方的現男友搶過來，卻不小心也墜入情網。該劇雖然由大陸製作，但是因為題材涉及BL同性愛，在大陸以外的數家國際串流平台播出，仍成功吸引大陸劇粉高度關注。

▲梓渝演出BL劇《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自微博）

近期，梓渝因為人氣飆高，所到之處常常擠得水泄不通，就連拍攝現場都有粉絲駐足，被目擊到有影迷為了給禮物，不小心直接砸到他的臉上，甚至只要現身機場，就會遭到大批民眾包圍，必須出動機場警衛才能把他拉出人群，而他初嚐爆紅滋味，似乎仍不習慣，在機場常常被拍到厭世、無奈的表情，引起網友熱議。

▲梓渝演出BL劇《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自微博）



沒想到，梓渝2日登上微博熱搜，原來是他被狗仔拍到才剛回到北京，一下車就發現有私生飯跟隨，他氣到直接在馬路上奔跑追趕坐在轎車裡的私生，甚至拿起手機拍下車牌，沒想到他都硬起來槓上對方，私生飯仍趕不走，他氣得當場怒吼「你們真是夠不要臉的」，最終雙方無法解決，只能報警處理。

▲梓渝演出BL劇《逆愛》爆紅，私下卻飽受私生飯困擾。（圖／翻攝自微博）