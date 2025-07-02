快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

記者陳芊秀／綜合報導

小S的17歲二女兒Lily（許韶恩）近日舉行個人藝術展，畫作被網友評論「畫風怎麼像奈良美智」，而奈良美智日前也轉發她訪問提及「參考奈良美智」，引發台灣網友討論。奈良美智2日親自用繁體中文回應發文動機。

▲奈良美智回應轉發小S女兒Lily訪問截圖。（圖／翻攝自X、ETtoday）

奈良美智：「為了避免誤會，我想發一篇文說明一下。她說我是『對她有影響的作家』，我聽了真的很開心。」

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▲奈良美智以繁體中文回應。（圖／翻攝自X）

Lily於6月29日舉行藝術個展，受訪當時分享創作靈感，坦言靈感來自於生活，還有對藝術家的欣賞、「比方說我有參考Andy Warhol（安迪沃荷）、奈良美智，然後姨媽還有媽媽在這次畫展中都扮演非常重要的角色，因為媽媽給我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，我很愛她們很崇拜她們」。

奈良美智在同一天透過官方X帳號轉發Lily的受訪畫面，截圖正是Lily提及他名字，發文「受影響的藝術家是誰？」而貼文似乎呼應截圖，還加上了3個瞇眼笑表情圖示。而他的貼文引發台灣網友兩極化解讀，為此再度發文說明，自己聽到是影響Lily的藝術家真的很開心。