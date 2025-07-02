媽媽是小S！Lily辦畫展掀熱議「籌備一年失焦」　親吐星二代成長歷程

記者孟育民／台北報導

小S二女兒Lily（許韶恩）於6月29日首度舉辦個人藝術展，公開展示自己的藝術畫作，年僅17歲的她展現藝術天賦，也引發網友高度關注。由於有著星二代的光環，加上在開幕前畫作幾乎全售光，不少政商名人前來力挺，讓Lily的畫展一連多日成為熱門話題，甚至有網友開酸「不過是靠媽媽的名氣」。但事實上，她為此次畫展默默籌備了一年時間，每幅畫作背後都有她想傳遞的理念。

▲ Lily首場個展《Prey of Prey》掀起網友討論。（圖／記者周宸亘攝）

Lily從小學六年級開始接觸藝術，因為老師一句誇讚，讓她決定堅持藝術夢。在展出的25幅作品中，她也分享創作理念：「其實這次許多靈感都是來自於我的生活，還有我對於藝術片藝術家的一些欣賞，比方說我有參考Andy Warhol、奈良美智，然後我覺得姨媽還有媽媽，在這次畫展中都扮演非常重要的角色，因為媽媽給了我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，所以我真的很崇拜他們，也很愛他們。」奈良美智更二度發文，表示對於能夠影響Lily的創作「感到開心」。

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▲▼Lily畫作。（圖／記者周宸亘攝）

Lily從出生就備受關注，年僅17歲IG就擁有68萬粉絲追蹤，一舉一動都被放大檢視，如同辦畫展都掀起熱議。她先前在訪問中就談到，身為小S的女兒，如何看待外界的眼神，「我其實是覺得蠻新奇的，也許會比同年齡的同學們早熟，但是同時我也學習到了更多很重要的事情，然後從這些挫折或是這些困難中，我更瞭解自己的目標，然後也更願意去做自己。」

被問到對生活有什麼影響嗎？她則說：「我覺得有許多正面的影響，也有一些不是這麼好的，比方說因為有許多人的關注 ，我懂得更去瞭解自己，也有動力去做的更好，同時也有大家的回饋，所以知道哪裡改進，也許要更加注意自己的言行舉止。」

▲▼小S和Lily感情超好，母女日常時常被放大檢視 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



Lily因為喜歡畫畫，所以堅持追夢，她也坦言未來會繼續走上藝術這條路，「其實我有想過說為什麼，是為了想要成名嗎？還是為了想要改變這個世界，但我發現都不是，原因很簡單，就只是因為我喜歡，所以我會繼續這樣做。」身為媽媽的小S毅然決然地支持女兒，眼裡滿是驕傲，更低調現身畫展幫忙接待，早已是最強的精神支柱！