陳晨威女友起底！台泰混血「當過周杰倫舞者」 啾啾點頭交往內幕曝

▲啾啾是台泰混血，是頗受球迷歡迎的女神級啦啦隊員，雖然已年過30，但是仍用外型與實力圈粉。（翻攝自juliaaa.49 IG）



圖文／鏡週刊

根據本刊所掌握的消息，當初啾啾決定要跟陳晨威交往前，著實考慮了好一陣子，畢竟男的身材好，外型又帥氣，有很多被稱為「陳太太」的廣大粉絲群；加上陳晨威的女人緣又很好，啾啾怕跟他在一起會沒安全感，所以左思右想直到近來才開始正式交往。

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不過好在啾啾與陳晨威不同隊，才不會有之前林襄與馬傑森在一起時的爭議；當時「襄馬」兩人一度傳出分手，後來林襄轉至味全，加上去年明星賽她應援時嬌喊「臭馬傑森」，才又傳她與馬傑森流傳已久的地下情「死灰復燃」。

▲陳晨威被爆有新歡，一度傳是「樂天女孩」穎樂，結果是發音頗像的「中信兄弟」尹樂，也就是啾啾。（翻攝自林穎樂臉書）



再回顧最先本刊得到的情報，稱參與去年世界棒球12強賽奪冠的台灣隊員陳晨威近來有新歡，一開始先有「樂天女孩」穎樂的誤傳，沒想到經過仔細比對一陣，根本不符合原先「陳晨威女友是同隊的女孩『穎樂』」的情報，原本以為同隊的「禁愛令」也不攻自破。

▲啾啾（前排左）上過同事峮峮主持的《飢餓遊戲》；其實啾啾曾一度離開啦啦隊界，也是在峮峮的牽線加入「中信兄弟」。（翻攝自juliaaa.49 IG）



隨後本刊直擊陳晨威在台北天母比賽完開著他的白色保時捷，把台泰混血的「尹樂」啾啾帶回桃園中壢家中約會，才讓深夜姐弟熱戀的畫面曝光，其實啾啾也是資深且大有來頭；她的本名林忻怡，擁有台灣及泰國血統，現是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，但之前也當過統一「Uni Girls」與富邦的「Fubon Angels」之外，身高有169公分的她，還擔任過周杰倫亞洲巡迴演唱會的專屬舞者。



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