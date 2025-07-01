韓《步步驚心》尹善友、《王之國》金佳恩宣布結婚！「藏愛10年」修正果

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員情侶檔金佳恩、尹善友愛情長跑10年，終於決定攜手步入婚姻，讓粉絲驚喜不已，根據韓媒1日報導，兩人2015年因電視劇《一片丹心蒲公英》結緣，後從朋友逐漸發展為戀人，消息曝光後，男方經紀公司隨即證實小倆口於今年10月舉行婚禮：「演員尹善友將與長期交往的演員金佳恩於10月結為連理。」婚禮將以非公開形式進行，僅邀請雙方家人與親近好友到場見證。

▲金佳恩、尹善友愛情長跑10年修成正果。（圖／翻攝自經紀公司官網）

金佳恩與尹善友10年戀情保密到現在，直到宣布婚訊才曝光，讓許多網友大感意外又欣喜，當年在《一片丹心蒲公英》中，兩人作為男女主角，有不少浪漫對手戲，當時就被讚CP感超強，如今戲裡的緣分延續到戲外，甚至修成了正果，網友紛紛獻上祝福直呼「這對真的很配」、「太甜了吧」。

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▲《一片丹心蒲公英》是兩人結緣作。（圖／翻攝自劇照）

現年35歲的金佳恩出生於1989年，2009年作為演員出道，曾參演《腦海中的橡皮擦》、《今生是第一次》、《如此耀眼》、《王后傘下》、《歡迎來到王之國》等劇，是許多觀眾耳熟能詳的黃金配角，而38歲的尹善友則於2003年出道，最為人所知的角色是《月之戀人－步步驚心：麗》九皇子，此外還曾出演《雖然30但仍17》、《金牌救援》、《Good Job》、《第三次結婚》等作品。