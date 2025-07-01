孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！經紀人證實：身心出狀況

記者劉宛欣／綜合報導

孫安佐日前被目擊在街頭裸上身、精神渙散的模樣，引起討論，事後父親孫鵬透過經紀人表示：「最近他的睡眠品質不是很好，有點失眠。」強調當時是打完球要回家，非刻意裸上身站在路旁，面對外界的矚目，他的經紀人1日晚間透過Instagram發出「重大公告」，5點詳述了他目前的身體狀況，宣告「因身心狀況不佳，先全面停工，以修養為主」。

▲孫安佐宣布因身心狀況不好而停工。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐Instagram在1日晚間發出公告，感謝「再次感謝所有媒體朋友，及身邊所有關心孫安佐的 粉絲、朋友、家人，有你們的關心與溫暖，孫同學正在努力恢復中，未來會持續帶給大家更多歡樂！」接著宣布孫安佐自20日開始就因壓力太大導致失眠、飲食作息不正常，身心狀況不佳，全面停工，以休養為主，目前已經在恢復中。

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▲孫安佐經紀人透過IG發出公告。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

另外，公告中還提到，孫安佐的家人也都陪伴在他身邊，「感謝各位媒體朋友關心，鵬哥、狄鶯姊非常照顧兒子、非常偉大」，最後喊話「希望大家能給善良的安佐與家人更多的正能量，讓社會能有更多溫暖的力量！」近期經紀人與特助也很擔心孫安佐，近期有去家中跟他聊天，一切漸入佳境，回歸指日可待。