hito演出狂吸粉打趴一票大牌！SB19襲台首場演唱會完售　狂喊「我愛你寶貝」

菲律賓人氣男團SB19,日前來台參加「hito流行音樂獎」頒獎典禮,精彩表現瞬間獲得關注,影片觀看度和社群討論度都贏過一票台灣大牌歌手。他們也首度在台舉辦專場,全場爆滿的觀眾尖叫聲不絕於耳,演唱會上SB19也大展撩粉魅力,用中文高喊「寶貝,我想你了!」、「我愛你寶貝」等金句連發,逗得現場歌迷心花怒放。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

SB19在「hito」的演出吸粉無數,許多觀眾發現他們要在台灣開唱,可是想買票卻是早已完售,而這次台北場的演出不僅吸引了台灣歌迷的關注,更有遠從菲律賓、日、韓甚至是歐洲的樂迷到場朝聖,充分證明SB19作為亞洲新一代音樂代表的地位。SB19也再三承諾未來要再回到台灣,舉行更大規模的演唱會來回報台灣歌迷。

▲SB19在「hito」的演出吸粉無數,首度在台開唱,門票也早已完售。(圖/華貴娛樂提供)

上個月才在菲律賓舉行萬人演唱會的SB19,台北是他們《Simula at wakas》世界巡演的海外第一站,雖然規模不同,但他們誠意滿滿,從經典代表作《GENTO》、《MAPA》到全新EP的《DAM》、《TIME》、《DUNGKA!》,熱力十足的精彩演出讓台灣歌迷感受到菲律賓人氣最高男團的歌舞魅力。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

SB19還特地準備了專屬的螢光手環,從菲律賓運來送給每一位進場的歌迷,堪稱寵粉無極限。而台灣的A’TIN們(粉絲代稱)也自己串連,以SB19的代表色藍色製作玫瑰燈束作為應援物,讓SB19十分感動高呼「我愛你」!

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

演唱會一開始,SB19就以氣勢磅礡的《WHAT?》作為開場,成員一出場立刻點燃全場沸騰的情緒,緊接著《MANA》與橫掃各大排行榜的神曲《GENTO》接連登場,勁歌熱舞把現場氣氛炒至最高點。《GENTO》自2023年發行以來不僅進軍美國《Billboard》世界數位單曲榜第八名,也成為P-Pop走向全球的代表作之一。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

緊接著,SB19帶來抒情與節奏兼具的新作《MOONLIGHT》、《I WANT YOU》與當唱起曾登上Billboard Trending Songs榜第五名《WYAT (Where You At)》時更引來全場合唱,可見SB19的人氣王實力。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)



而此次演唱會最大亮點莫過於是他們今年最新EP包括《DUNGKA!》、《Time》、《Quit》等新歌,首次在演唱會上LIVE演出,其中在發行當日就登上美國Billboard World Digital Song Sales榜冠軍、奠定SB19國際地位的新歌《DAM》,前奏一下立刻引爆全場尖叫聲。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

而這次SB19在台灣停留了10天,五位團員的家人們也特地來到台灣支持他們的台灣首唱,他們特地獻上曾在YouTube上創下破億觀看次數的暖心之歌《MAPA》要送給父母和家人們,當然也要送給一直支持他們的歌迷。

▲SB19首度來台開唱。(圖/華貴娛樂提供)

全場粉絲以手機燈海回應,現場氣氛變得溫馨感人。演唱會進入尾聲,氣氛再次加溫,五個大男孩更是玩起帶動唱,教起大家新歌《DUNGKA!》的舞步,還跟著全場歌迷一起跳高喊「閃到一邊去」!而演唱會的最後一首歌《SLMT》,SB19更是特地把最後一段的歌詞改編成中文,給了歌迷最後的大驚喜。

▲SB19首度來台開唱,全場粉絲以手機燈海回應,現場氣氛變得溫馨感人。(圖/華貴娛樂提供)