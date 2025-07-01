「AAA」10周年首度來台灣！張員瑛、李俊昊聯手主持…日期地點全公開

記者陳芊秀／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典）今年迎接10周年，1日驚喜宣布頒獎典禮將在台灣舉行，包括場地、主持人、日期都一口氣公開！過去AAA曾在日本、菲律賓、泰國曼谷等地舉行，這次是首度移師台灣。

▲「AAA」10周年首度來台灣。（圖／翻攝自IG）

據韓媒報導，「第10屆 AAA 2025」（10th Anniversary Asia Artist Awards 2025）將於12月6、7日在台灣桃園的「樂天桃園棒球場」舉行，同時結合大型音樂節「ACON 2025」。本屆頒獎典禮主持人由張員瑛、李俊昊共同擔任。其中張員瑛已經連續5年扛下AAA主持大任，與李俊昊首度同台主持。

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▲「AAA」10周年頒獎典禮由張員瑛、李俊昊聯手主持。（圖／翻攝自IG）

AAA（Asia Artist Award）是同時結合南韓戲劇與音樂類的頒獎典禮，參與盛會的都是當紅一線歌手與戲劇明星，自2016年在首爾舉行第一屆後，隨後開始往海外舞台舉行頒獎禮，曾前往日本名古屋、越南河內、菲律賓、泰國曼谷等地，這次恰逢10周年，又選在台灣，讓台灣粉絲又驚又喜。