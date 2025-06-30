連晨翔當爸認了戲路會改變！　喊話劉品言「尊重另一半」高調放閃

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台週日台劇《拜六禮拜》昨（29日）播出第4集收視創新高，其中分眾女性25-49歲族群收視表現更為亮眼，稱霸週日全台戲劇收視冠軍。

▲《拜六禮拜》孫淑媚與連晨翔的姐弟戀發展，引發劇迷關注。（圖／八大電視提供）

劇中，連晨翔與姑姑丁寧的閨蜜孫淑媚發生曖昧情，兩人跨越年齡差距談起姐弟戀，在討論板上引起不少劇迷關注熱議。連晨翔回想在拍戲過程中，他和孫淑媚的一場閃避機車對戲，至今印象還很深刻。這場戲他要勾著孫淑媚的脖子倒向他，結果動作慘變像勒住對方脖子，原本帥氣的英雄救美瞬間變調。

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▲《拜六禮拜》孫淑媚與連晨翔的姐弟戀發展，引發劇迷關注。（圖／八大電視提供）

連晨翔苦笑表示，這顆鏡頭一直NG卡關，耗時非常久才順利完成。談到與孫淑媚的合作，連晨翔透露在《拜六禮拜》並非首次同台「我們的個性蠻像的，都是魔羯座，所以不用特別的言語去表達，就知道對方在想什麼。」並表示對方是一個讓他很安心對戲的前輩。

▲《拜六禮拜》孫淑媚與連晨翔的姐弟戀發展，引發劇迷關注。（圖／八大電視提供）

這次飾演丁寧的侄子，連晨翔分享與角色性格上雷同的部份「都是蠻會隱藏自己，不太表達自己的想法出來，也不會輕易讓別人看見自己的心情。」但他認為，自己比楊家豪（角色名）活得快樂很多，這一點是最大差異性。



而連晨翔為了這次台語演出勤練學習發音，但是在現場演出時，台詞偶爾有一些音跑掉，就會變成笑話，還好有一小部份可以經過事後配音調整，但他希望以後能夠不需要靠後配來完成。

▲《拜六禮拜》孫淑媚與連晨翔的姐弟戀發展，引發劇迷關注。（圖／八大電視提供）



對於人生進入新的階段，連晨翔談到自己的新身分時，被問及往後戲路是否因此會改變，他也大方回應「當然一定會有所改變，但對於演員表演這部份是不會變的，但戲路一定不會像偶像時期那樣，也要尊重另外一半。」也表示如果真的有很好的機會，一定也會選擇和另一半溝通。《拜六禮拜》每週日晚間9點於八大戲劇台播出。