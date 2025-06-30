獨家／美女主播Line帳號遭駭　詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易

▲壹電視美女主播方楓嵐Line帳號遭駭 詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易 。（圖／翻攝IG@lan10lan）

記者王威智／採訪報導

壹電視美女主播方楓嵐驚傳遭詐騙集團盯上，Line帳號在6月27日傍晚遭駭，不但工作與私人的通訊資料全數被奪走，還被詐騙集團要求支付12萬元贖回，甚至冒用其名義傳送性交易訊息，讓她焦急不已、整晚無法安寧。

方楓嵐接受《ETtoday新聞雲》採訪時還原事發經過，當天傍晚她收到一名研究所學長的Instagram私訊，對方以旅遊紀錄帳號傳訊，口氣自然地稱呼她「學妹」，聲稱親戚小孩參加繪畫比賽需要投票。方楓嵐在點選連結後，畫面要求以Line登入，儘管在短短兩分鐘內察覺異狀並緊急更改密碼，但為時已晚，她的手機與公司電腦版Line帳號已被強制登出，無法重新登入。

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驚覺遭駭後，方楓嵐立刻在社群平台發文警告大家，避免親友上當，並於下班後前往住家附近派出所備案。警方雖積極協助登記相關資料，但也明白表示，這類駭客案件屬跨境網路犯罪，警方僅能協助受害人「申報」，並無權限強制介入第三方平台作業，因此無法協助搶回帳號。這番說明令她倍感無力。

▲詐騙集團透過LINE通訊錄與其父親表示，要方楓嵐12萬贖回 。（圖／方楓嵐授權提供）

更令人震驚的是，詐騙集團隨即以她的名義向多位親友發送詐騙訊息，還傳訊給她的父親，詢問「要用多少錢贖回女兒帳號」，甚至對曾與她有租賃關係的前房東撥打Line語音電話，佯裝提供性服務以詐財，幸好房東機警求證，才未上當。

「我整晚接到各方電話，通知我帳號疑似被盜、詢問借錢是否屬實，心情極度焦慮。」方楓嵐坦言，最擔心的不是個人資料外洩，而是帳號內有大量新聞圈、藝人與經紀人的重要聯繫群組，「工作會被嚴重影響。」

在她申訴無果、系統持續限制登入的情況下，經3C記者好友蔡漢威提供技術建議後，終於發現一線生機。她在Dcard上看到網友分享：「詐騙集團會搶先輸入驗證碼，必須用Line通話干擾他們。」於是請男友在系統限制解除前的兩分鐘內不斷打Line語音給自己，成功干擾對方動作，讓她順利收到驗證碼，迅速登入並關閉「允許其他裝置登入」功能，才終於奪回帳號主導權。

▲方楓嵐的Line帳號仍一度遭禁言 。（圖／方楓嵐授權提供）

不過，她的Line帳號仍一度遭禁言，僅能再度向官方提出申訴。所幸在週日晚間8點多，功能終於恢復正常，才不致影響週一上班。

方楓嵐無奈表示，身為長年報導詐騙新聞的主播，這次竟也親身經歷，「真的太大意了，讓大家擔心也很抱歉。」她希望透過這次慘痛的經驗，提醒更多人提高警覺，「千萬不要點不明連結，更不要在社群平台上輕信熟人發來的訊息。」