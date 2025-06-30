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范瑋琪災難性破音鬧上官司！　惡補歌喉…爆7月重返《歌手》復活

音抖上熱搜／獨家！災難性破音鬧官司　范瑋琪惡補歌喉回鍋參賽

▲范瑋琪即將重返《歌手2025》舞台，參加突圍賽。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）

圖文／鏡週刊

只要一發言幾乎動輒得咎的范瑋琪，近來鮮少在台灣公開亮相，日前她受邀參加《歌手2025》節目，因聲音狂抖、表現欠佳，讓「范瑋琪聲音好抖」「范瑋琪破音」等關鍵字衝上熱搜。不過本刊接獲消息，范瑋琪被罵不怕，愈挫愈勇，已經答應該節目的邀約，將在7月回鍋參加突圍賽，尋求敗部復活的機會！

范瑋琪今年忙著在對岸四處巡演，六月時因林志炫在《歌手2025》被淘汰，她被找去擔任補位歌手，消息傳出時，還一度引起質疑聲浪，不少網友認為她的負面新聞頗多，製作單位怎會選擇她來替補。

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音抖上熱搜／獨家！災難性破音鬧官司　范瑋琪惡補歌喉回鍋參賽

▲經常被網友發文攻擊的范瑋琪，日前在微博公布對網友提告的公告。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）

歌聲抖不停　墊底淘汰

好不容易登上舞台，范瑋琪帶著她的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音、全開麥演唱，沒想到不知是否因過於緊張，聲音抖到不行，讓觀眾看到傻眼，最後以第八名成績墊底淘汰。

音抖上熱搜／獨家！災難性破音鬧官司　范瑋琪惡補歌喉回鍋參賽

▲范瑋琪（左）在《歌手2025》表現失常後，一下台就掩面痛哭。（圖／翻攝自大眼仔不愛我了微博）

一下台，范瑋琪立刻在後台痛哭，情緒激動一度說不出話，她破音的關鍵字也登上微博熱搜，事後發聲：「對不起好失態喔！看到他們懇切的眼神跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了。」並在微博發文：「沒有表現好，對自己很失望，感覺辜負了大家的期待，真的感覺很對不起大家。」

音抖上熱搜／獨家！災難性破音鬧官司　范瑋琪惡補歌喉回鍋參賽

▲近來范瑋琪（左四）勤跑中國大陸，舉辦巡迴演唱會。（圖／翻攝自黑天使製作微博）

不過范瑋琪這一齣抖音演出，反而為節目帶來效果，製作單位準備找她回鍋參加突圍賽，和之前被淘汰的歌手一起挑戰敗部復活的機會。雖然被網友罵到臭頭，但范瑋琪仍然勇氣十足，已經答應會登台再唱一次，預計最慢七月底就會開錄。

打臉潘瑋柏　差點破音

范瑋琪的唱功近來可說是備受爭議，日前她在中國大陸佛山的演唱會特地找來潘瑋柏擔任嘉賓，提及最近「抖」事件，潘瑋柏原本還安慰她，「歌手是人不是機器，難免會發抖、會破音。我自己也常破音啊！」沒想到兩人合唱經典歌曲〈不得不愛〉時，范瑋琪又在高音時飄忽不定，還差點破音，被網友狠酸簡直是一場災難，更讓一旁潘瑋柏尷尬不已。

音抖上熱搜／獨家！災難性破音鬧官司　范瑋琪惡補歌喉回鍋參賽

▲范瑋琪（右）在演唱會上和潘瑋柏（左）合唱，唱到高音時再度翻車。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）

不過，當時在台上說「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」的范瑋琪，也算是完成自己的信念，決定回鍋挑戰《歌手2025》，積極去找聲樂老師練習穩定氣息，希望不再發生抖抖狀況。



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