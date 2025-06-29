宋芸樺進軍韓國！主動親《驅魔麵館》男星　當地被烤腸店老闆認出

記者黃庠棻／台北報導

女星宋芸樺擔任2025年第27屆台北電影節大使，除了開幕片《96分鐘》之外，還有另一部台韓合作的電影《無人知曉的家》在今（29）日放映，導演朴相敏特地飛來台灣參加首映會，坦言第一次跟觀眾見面心情有點緊張，加上片子有在台灣取景，因此「在台灣首映意義很重大」。

▲宋芸樺是本屆台北電影節大使。（圖／記者黃克翔攝）

《無人知曉的家》導演朴相敏在採訪中透露，因為看了宋芸樺主演的電影《我的少女時代》成為對方的粉絲，後來決定拍攝台韓合作電影時，就決定找女方演出，笑說「她是個大明星」，也稱讚宋芸樺的敬業舉動，不僅對於角色的理解度高，私底下也很親切，透露所有韓國工作人員在第一次拍完戲後「就愛上她的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

宋芸樺在《無人知曉的家》中與韓國演員有許多對手戲，包含在《驅魔麵館》第一季飾演惡鬼的李洪耐以及曾參加選秀節目《Produce101》，後續在戲劇、綜藝都有亮眼表現的柳善皓。她在片中與李洪耐有純純的曖昧情，更在圖書館中主動親吻對方，她笑說「我本來就是《驅魔麵館》的粉絲」。

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

不僅如此，宋芸樺更透露自己剛好追完是《驅魔麵館》，就收到《無人知曉的家》的邀約，得知對手演員是李洪耐之後馬上決定接演，她害羞地表示「他在《驅魔麵館》裡平頭又壞壞的樣子是我的菜」，沒想到實際接觸本人後發現，對方其實是個相當害羞的人，在拍完吻戲後更是悄悄轉頭，讓她印象相當深刻。

▲李洪耐演過《驅魔麵館》惡鬼。（圖／翻攝自Instagram）

此外，《無人知曉的家》不只在台灣取景，也有到韓國拍攝，宋芸樺因為《我的少女時代》受到許多當地觀眾熟知，她也透露拍攝的最後幾天終於到市區用餐，在一家烤腸店內被老闆一直招待食物，還很熱情又親切地介紹，一直到最後對方才坦言自己是粉絲，成為她到韓國拍戲印象最深刻的事情之一。