ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

河北彩伽爆AV引退！內行打臉
4個交往前後「超有感變化」
頌樂拍MV「後面台灣人動作太眼熟」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張清芳 Energy 周杰倫 山下智久 黃東赫 大聲 丁曉雯 凱莉

宋芸樺進軍韓國！主動親《驅魔麵館》男星　當地被烤腸店老闆認出

記者黃庠棻／台北報導

女星宋芸樺擔任2025年第27屆台北電影節大使，除了開幕片《96分鐘》之外，還有另一部台韓合作的電影《無人知曉的家》在今（29）日放映，導演朴相敏特地飛來台灣參加首映會，坦言第一次跟觀眾見面心情有點緊張，加上片子有在台灣取景，因此「在台灣首映意義很重大」。

▲▼ 台北電影節 開幕片《96分鐘》記者會-宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺是本屆台北電影節大使。（圖／記者黃克翔攝）

《無人知曉的家》導演朴相敏在採訪中透露，因為看了宋芸樺主演的電影《我的少女時代》成為對方的粉絲，後來決定拍攝台韓合作電影時，就決定找女方演出，笑說「她是個大明星」，也稱讚宋芸樺的敬業舉動，不僅對於角色的理解度高，私底下也很親切，透露所有韓國工作人員在第一次拍完戲後「就愛上她的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

宋芸樺在《無人知曉的家》中與韓國演員有許多對手戲，包含在《驅魔麵館》第一季飾演惡鬼的李洪耐以及曾參加選秀節目《Produce101》，後續在戲劇、綜藝都有亮眼表現的柳善皓。她在片中與李洪耐有純純的曖昧情，更在圖書館中主動親吻對方，她笑說「我本來就是《驅魔麵館》的粉絲」。

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

▲《無人知曉的家》由宋芸樺和韓國男星李洪耐主演。。（圖／K-movie entertainment 提供）

不僅如此，宋芸樺更透露自己剛好追完是《驅魔麵館》，就收到《無人知曉的家》的邀約，得知對手演員是李洪耐之後馬上決定接演，她害羞地表示「他在《驅魔麵館》裡平頭又壞壞的樣子是我的菜」，沒想到實際接觸本人後發現，對方其實是個相當害羞的人，在拍完吻戲後更是悄悄轉頭，讓她印象相當深刻。

▲《驅魔麵館》惡鬼阿臣私下超反差！　當過李敏鎬護衛還演過防彈MV。（圖／翻攝自Instagram）

▲《驅魔麵館》惡鬼阿臣私下超反差！　當過李敏鎬護衛還演過防彈MV。（圖／翻攝自Instagram）

▲李洪耐演過《驅魔麵館》惡鬼。（圖／翻攝自Instagram）

此外，《無人知曉的家》不只在台灣取景，也有到韓國拍攝，宋芸樺因為《我的少女時代》受到許多當地觀眾熟知，她也透露拍攝的最後幾天終於到市區用餐，在一家烤腸店內被老闆一直招待食物，還很熱情又親切地介紹，一直到最後對方才坦言自己是粉絲，成為她到韓國拍戲印象最深刻的事情之一。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宋芸樺無人知曉的家

推薦閱讀

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

4小時前

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

23小時前

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

9小時前

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

19小時前

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

5小時前

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

17小時前

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

18小時前

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

6小時前

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

21小時前

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

19小時前

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

17小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

6/28 12:30

熱門影音

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

看更多

【兌現承諾】說到做到！　陳柏惟「剃光頭」直播破萬人見證

即時新聞

剛剛
剛剛
52分鐘前32

小S療傷4個月首露面！Lily辦畫展「藏對大S的愛」　母女深夜痛哭訴思念

55分鐘前0

黑手黨開餐廳不只洗碗、洗菜「還洗錢」　義大利電影登台中戲院！

58分鐘前30

34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

1小時前0

金曲獎改6藝人串場「引言是他寫的」！　YTR拍片7年：終於走到里程碑

1小時前0

是枝裕和御用演員目睹「鄰居孤獨死」　離開日本遠赴菲律賓！

1小時前11

宋芸樺進軍韓國！主動親《驅魔麵館》男星　當地被烤腸店老闆認出

1小時前47

黃安住進福州豪宅「全款買別墅豪車」　62歲憂萬一掛了：已安排好

2小時前0

MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太眼熟」　網手癢笑哭：很想幫她一把

2小時前30

遭毒舌嗆「歐巴，頭好大」　河正宇幽默親自回覆⋯逼退酸民刪文了

3小時前0

籃籃媽現身為胡瓜慶生！超活潑跳「三振舞」全場看呆　母女真實互動曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 42歲女星突不適「送醫後身亡」！
    4小時前188
  2. 《拳願》爆濺血意外
    23小時前1414
  3. 催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿
    9小時前8073
  4. 金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎
    19小時前4815
  5. 《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉
    5小時前2435
  6. 金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」
    17小時前2025
  7. Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來
    18小時前1611
  8. 金曲獎／坤達驚險趕場內幕曝　Toro台上不忍全因他
    6小時前85
  9. 金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！
    21小時前2823
  10. 從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體天王」
    19小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合