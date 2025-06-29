樂天三本柱「七月班表掀討論」公開秘密計劃！　斥資百萬圓夢在台開店

記者孟育民／台北報導

樂天三本柱的「秘密計劃」終於揭曉！隨著2025中華職棒明星賽預售票在開賣一小時內全數完售、寫下史上最速票房紀錄，不少球迷也好奇三本柱為何僅在班表中出現「開場演出」？如今答案曝光，廉世彬、河智媛和禹洙漢將於7月19、20日於台北大巨蛋化身老闆娘，親自開店，帶來道地韓式風味，與球迷一起應援、一起吃。

▲三本柱（左起）廉世彬、河智媛、禹洙漢公布秘密計劃。（圖／樂天桃猿提供）



河智媛透露，早在聯盟詢問明星賽出席意願時，三人便開始與球團、台灣所屬經紀人討論：「如果練舞時間不足，我們希望用狀態最好的一面，呈現給球迷。」而她們決定用「開店」的方式與粉絲見面，不僅能近距離互動，更能實現三人長久以來「在台灣開店」的共同夢想。令人感動的是，中華職棒得知計畫後，特別協助安排場內攤位，讓三人如願營業。

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▲三本柱將和粉絲近距離互動。（圖／樂天桃猿提供）



這家期間限定的快閃店相當用心，砸重金開店，成本接近百萬。店名「好厝邊〝Hasubeen〞」，取自三人名字「河、洙、彬」的諧音，象徵三人齊心協力、一起打拚的精神，更希望成為大家的好朋友、好鄰居。從企劃、品牌到形象設計，全由三人親手操刀。店內主視覺的可愛插圖便是出自河智媛之手，將三人的風格巧妙融入品牌IP，打造出獨一無二的「三本柱風格」。



