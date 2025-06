奧蘭多布魯才爆結束9年情！威尼斯遊艇摟「黑髮神秘女」　竟是凱蒂佩芮造型師

記者蕭采薇/綜合報導

流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)被爆與奧蘭多布魯(Orlando Bloom)結束九年情,雙方原本已訂婚,並有一個女兒。近日奧蘭多布魯現身義大利威尼斯,參加亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)與勞倫桑切斯(Lauren Sanchez)的浪漫婚禮盛典,也被拍到和一名神秘女子在水上出租車中親密同行,引發外界討論。

▲奧蘭多布魯和凱蒂佩芮被爆分手,結束9年情。(圖/達志影像/美聯社)



據《TMZ》報導,奧蘭多布魯與這位黑髮女子的互動照片並非如外界猜測的情侶關係。消息人士透露,照片中的女子是著名好萊塢造型師傑米米扎希(Jamie Mizrahi),她與多位明星合作,包括凱蒂佩芮。傑米的丈夫尼可米扎希(Nico Mizrahi)也在場,三人當時正一起享受婚禮前的歡樂時光。

當晚,奧蘭多布魯與婚禮賓客在威尼斯的豪雨中一起度過彩排晚宴,場面熱鬧非凡。不僅賓客被雨淋濕,就連新人也未能倖免。包括金卡戴珊(Kim Kardashian)、科勒卡戴珊(Khloe Kardashian)及凱莉詹娜(Kylie Jenner)等名人都被拍到在雨中行走。

婚禮現場可謂群星雲集,除了奧蘭多布魯外,湯姆布雷迪(Tom Brady)、奧普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)及亞瑟(Usher)等名人也陸續抵達威尼斯,準備參加這場盛大的婚禮。

▲奧蘭多布魯姆現身義大利威尼斯,參加亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯與勞倫桑切斯的浪漫婚禮盛典。(圖/CFP)

儘管奧蘭多布魯此次是以單身身份出席婚禮,但消息指出,他似乎十分享受自由的生活,甚至傳出有計劃與李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)一起出門喝酒狂歡。此前,外媒曾爆料奧蘭多與凱蒂在婚禮前夕分手,凱蒂目前正忙於《Lifetimes》演唱會巡演,無法出席這場盛事。

值得一提的是,婚禮上的女主角勞倫桑切斯似乎對凱蒂佩芮的缺席感到遺憾,特地在凱蒂最近分享的一張與澳洲短尾袋鼠(quokka)的Instagram照片下留言,表達了她的想念之情。而凱蒂則以幽默的方式回應,看來雙方關係仍然融洽。

Orlando Bloom e Jamie Mizrahi foram vistos saindo com mais amigos da festa de pré-casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez em Veneza, Itália, 27.06.



Jamie (que é casada com Nico Mizrahi) é amiga de longa data do Orlando Bloom e da Katy Perry. pic.twitter.com/6HkW7dE224