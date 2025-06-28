奧蘭多布魯才爆結束9年情！威尼斯遊艇摟「黑髮神秘女」　竟是凱蒂佩芮造型師

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）被爆與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）結束九年情，雙方原本已訂婚，並有一個女兒。近日奧蘭多布魯現身義大利威尼斯，參加亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與勞倫桑切斯（Lauren Sanchez）的浪漫婚禮盛典，也被拍到和一名神秘女子在水上出租車中親密同行，引發外界討論。

▲奧蘭多布魯和凱蒂佩芮被爆分手，結束9年情。（圖／達志影像／美聯社）



據《TMZ》報導，奧蘭多布魯與這位黑髮女子的互動照片並非如外界猜測的情侶關係。消息人士透露，照片中的女子是著名好萊塢造型師傑米米扎希（Jamie Mizrahi），她與多位明星合作，包括凱蒂佩芮。傑米的丈夫尼可米扎希（Nico Mizrahi）也在場，三人當時正一起享受婚禮前的歡樂時光。

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當晚，奧蘭多布魯與婚禮賓客在威尼斯的豪雨中一起度過彩排晚宴，場面熱鬧非凡。不僅賓客被雨淋濕，就連新人也未能倖免。包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、科勒卡戴珊（Khloe Kardashian）及凱莉詹娜（Kylie Jenner）等名人都被拍到在雨中行走。

婚禮現場可謂群星雲集，除了奧蘭多布魯外，湯姆布雷迪（Tom Brady）、奧普拉溫芙蕾（Oprah Winfrey）及亞瑟（Usher）等名人也陸續抵達威尼斯，準備參加這場盛大的婚禮。

▲奧蘭多布魯姆現身義大利威尼斯，參加亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯與勞倫桑切斯的浪漫婚禮盛典。（圖／CFP）

儘管奧蘭多布魯此次是以單身身份出席婚禮，但消息指出，他似乎十分享受自由的生活，甚至傳出有計劃與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）一起出門喝酒狂歡。此前，外媒曾爆料奧蘭多與凱蒂在婚禮前夕分手，凱蒂目前正忙於《Lifetimes》演唱會巡演，無法出席這場盛事。

值得一提的是，婚禮上的女主角勞倫桑切斯似乎對凱蒂佩芮的缺席感到遺憾，特地在凱蒂最近分享的一張與澳洲短尾袋鼠（quokka）的Instagram照片下留言，表達了她的想念之情。而凱蒂則以幽默的方式回應，看來雙方關係仍然融洽。