皮克斯今夏最催淚！《可可夜總會》團隊回歸　《地球特派員》用星際旅程撫慰每顆孤單的心

記者蕭采薇／綜合報導

你還記得，第一部讓你哭的皮克斯動畫，是哪一部作品嗎？皮克斯成立近40年，滿足了無數粉絲對光怪陸離世界的各種想像，當然其中真摰動人的情感一直是首要傳達的核心。最新作品《地球特派員》，則出現了皮克斯有史以來最孤單的主角，不只是一部冒險電影，更是一部感人的成長故事，被譽為皮克斯黃金團隊繼《可可夜總會》後最感動人心的原創作品。

▲《地球特派員》以宇宙冒險為主題，再次展現皮克斯的創意和技術實力。（圖／迪士尼提供）

皮克斯動畫工作室最新力作《地球特派員》（Elio），以宇宙冒險為主題的動畫電影，再次展現皮克斯的創意和技術實力。電影講述一名害羞卻充滿奇思妙想的男孩意外被外星生物選為「地球特派員」，並受命代表全人類與宇宙文明溝通。但對艾立歐而言，需要溝通的人不只外星人，還有他那孤獨的心。

《地球特派員》是由《可可夜總會》編劇阿德里安莫里納構思的一部作品，並和《青春養成記》華裔導演石之予及瑪德蓮夏拉菲安共同執導。而《地球特派員》也完美承繼了家人和自我成長的主題。

▲《地球特派員》由《可可夜總會》、《青春養成記》班底製作，探討後疫情時代的孤寂感。（圖／迪士尼提供）

電影劇情敘述與姑姑相依為命的艾立歐，喜愛外星文化的他，在地球上是個孤獨的男孩。所以他總是渴望被外星人帶走，逃離這個不屬於他的世界。沒想到命運真的讓他來到外星世界。艾立歐在這裡遇上了千年一遇的朋友，經歷了一連串關於友情、親情的冒險，而艾立歐是否能在這趟旅程中，找到真實的自我？又是否能理解，那些真實卻不完美的愛？

艾立歐對太空充滿熱情，卻被旁人和姑姑當作「怪小孩」。也因為朋友不多，他最大的希望就是能被外星人綁架，到另一個世界找尋歸屬感和友誼。女星柔伊莎達娜在《地球特派員》裡為男孩艾立歐的姑姑歐嘉配音，她說：「他失去父母的悲傷，努力尋求身份認同的故事很打動我」，同樣是年幼喪父的莎達娜在艾立歐找尋歸屬感的同時，也看到了自己童年的影子。

▲《地球特派員》艾立歐是個孤獨的地球男孩，總是渴望被外星人帶走。（圖／迪士尼提供）

隨著科技愈是發達，人與人之間的距離卻更遙遠，對歸屬感也更為渴望。導演瑪德蓮夏拉菲安表示：「孤獨這個主題在整個製作團隊裡都感同身受，我們與兒童心理學家討論，也探索了孤獨的蔓延。」導演石之予則說：「我們所有的電影都從自身出發，講述了我們自己感受的經驗，尤其工作人員也注意到，他們的孩子正經歷後疫情時代的孤寂感，並且難以和其他孩子建立關係。」

▲《地球特派員》艾立歐對外星文化相當癡迷，卻成為同儕和姑姑眼中的怪小孩。（圖／迪士尼提供）

知名影評人Nell Minow表示：「這部電影讓我們明白，每個人、即使是那些看似充滿自信、人群中焦點的人，也會經歷孤獨、冒牌者症候群和絕望的時刻。」《Variety》則強調：「三十年前，皮克斯以巴斯光年那句廣為流傳的座右銘『飛向宇宙，浩瀚無垠！』如今《地球特派員》也迎來了無限可能。」

觀眾也在社群媒體上分享了他們對《地球特派員》的喜愛和感動。影迷紛紛表示：「皮克斯再一次用幽默和奇幻的故事打動了我！艾立歐是一個讓人立刻愛上的角色，他的成長旅程真的讓我想起自己的童年。」、「一個經典的皮克斯作品，瞬間就擄獲了我的心。」

▲《地球特派員》對於「溝通與理解」這一核心主題的探索十分具有現代意義。（圖／迪士尼提供）

電影中充滿想像力的外星世界設定也獲得了不少讚譽，尤其是多樣化的外星生物設計及宇宙議會的創意橋段。許多家長觀影後表示，這部電影不僅適合孩子，對成年人而言也充滿啟發和趣味。

影評人更高度讚揚皮克斯的創意和技術，尤其是在視覺呈現上的突破。《好萊塢報導》影評指出：「《地球特派員》再次證明了皮克斯黃金團隊在動畫領域的領導地位，它不僅是一部精美絕倫的視覺盛宴，還展現了製作團隊對宇宙概念的無限想像力。」電影對於「溝通與理解」這一核心主題的探索，不僅十分具有現代意義，更是為現代人帶來療癒的一劑解藥。

▲《地球特派員》不僅是一部精美絕倫的視覺盛宴，還展現了製作團隊對宇宙概念的無限想像力。（圖／迪士尼提供）

歐美上映後，《地球特派員》迅速成為熱議話題，讓這部作品引發廣泛討論。而充滿奇思和衝擊的視覺震撼，除了是必須進戲院的一大理由外，更是因為《地球特派員》是一部能笑、能哭，也能反思自我的作品，在大銀幕中，更能沈浸式的體驗這段旅程。目前在影評爛番茄網站上，獲得高達91%的觀眾評分，影評分數也高達84%，台灣將於今年7月10日大銀幕上映。